กทม.‘รับซื้อขยะ’ ชวนเคลียร์บ้านสร้างรายได้ ส่งต่อรีไซเคิลทำ อิฐ-หลังคาเมทัลชีท
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ร่วมกิจกรรม “มือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวม”
โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายมือวิเศษ เปิดรับขยะที่ประชาชนคัดแยก อาทิ ขยะรีไซเคิล (นำมาขายสร้างรายได้ หรือบริจาคสร้างบุญให้แก่โครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด) ขยะกำพร้า (เป็นขยะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ช้อน ส้อมพลาสติก ถุงแกง ซองขนม เป็นต้น เพื่อส่งเผาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ลดการส่งขยะสู่บ่อฝังกลบ) และขยะอันตราย
โดยวันนี้มีภาคีเครือข่ายร่วมรับมอบส่งต่อขยะเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง ได้แก่
1. ภาคีมือวิเศษกรุงเทพ เปิดรับกล่อง UHT และซองวิบวับ พร้อมแยกองค์ประกอบขยะ และนำไปผลิตอิฐรีไซเคิล รวมถึงหลังคาเมทัลชีท
2. Yolo เปิดรับบริจาคพลาสติกแห้งและสะอาดทุกชนิด เพื่อนำไปคัดแยกและอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ พวงกุญแจ จานรองแก้ว ชั้นวางของ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ผลิต
3. Waste Buy Delivery รับซื้อขยะรีไซเคิลในราคาพิเศษ หรือหากต้องการบริจาครายได้จากการขายเข้าร่วมโครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด ก็ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่ รับแลกน้ำมันเก่าจากการประกอบอาหาร ปริมาณ 1 ลิตร แลกรับ น้ำมันพืชใหม่ ปริมาณ 250 ml. และการให้คำแนะนำในการเข้าร่วม ‘โครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม’ รวมถึงกิจกรรม Work Shop ถังหมัก OK พร้อมรับกลับไปใช้งานที่บ้านฟรี อีกด้วย
ในการนี้ นางสาววรนุช รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ได้นำขยะรีไซเคิลและขยะกำพร้า ที่คัดแยกไว้ มาบริจาคในกิจกรรมฯ นำรายได้เข้าโครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้พี่ไม้กวาด พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆ โดยขยะที่รวบรวมได้จากกิจกรรมนี้ จะนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิล สนับสนุนการหมุนเวียนใช้ประโยชน์แบบไม่เทรวม ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการคัดแยกขยะ เพิ่มพูนมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ซึ่งเมื่อคัดแยกแล้ว สามารถส่งต่อไปยังภาคเอกชนที่รับไปใช้ประโยชน์ต่อ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด ประหยัดงบประมาณ และสามารถนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ได้
ทั้งนี้ กิจกรรม “มือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวม” ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กทม หรือ สำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย โทร. 0-2203-2936 ต่อ 2423 ในวันและเวลาราชการ