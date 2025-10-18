ชาวตรังเป็นท้อ ยืนยันตัว ‘คนละครึ่งพลัส’ แห่ต่อแถวแต่คิวเต็ม! แนะภาครัฐปรับปรุงระบบ

ชาวตรังเป็นท้อ แห่ต่อแถวแต่คิวเต็ม! ยืนยันตัว ‘คนละครึ่งพลัส’ ธ.กรุงไทย ในห้าง แนะภาครัฐปรับปรุงระบบ เพิ่มจุดบริการใน อบต.
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.ตรัง เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากมาต่อคิวแน่นทั้งสองประตู ตั้งแต่ก่อนห้างเปิด
เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนโครงการ คนละครึ่ง พลัส 2568 ภายในธนาคารกรุงไทย สาขาภายในห้าง ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนกดรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 20–26 ตุลาคมนี้
โดยภายหลังห้างฯ เปิด ธนาคารกรุงไทย ชั้น 2 พบว่ามีประชาชนจำนวนมากมาเข้าคิวใช้บริการอย่างเนืองแน่น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่บุตรหลานพามาช่วยดำเนินการ ทั้งยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM และกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เนื่องจากหลายรายเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในรอบที่ผ่านมา แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ต้องมาทำการยืนยันตัวตนใหม่ นอกจากนี้ บางรายพบว่าเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี ส่งผลให้ต้องมาดำเนินการยืนยันสิทธิอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทย สาขาดังกล่าวสามารถรับคิวได้เพียงวันละ 300 คิวเท่านั้น ทำให้มีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องเดินทางกลับบ้านและตั้งใจมารอคิวใหม่ในวันถัดไป
นางสมจิตร อายุ 60 ปี ชาวอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตนเดินทางมากับสามีเพื่อแก้ปัญหาเข้าใช้งานแอพพ์ ‘เป๋าตัง’ ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านและกดผิดหลายครั้งจนระบบล็อก ต้องมาติดต่อธนาคารเพื่อปลดล็อก แต่เมื่อมาถึงกลับพบว่าคิวเต็ม จึงต้องยืนรอหน้าตู้ ATM เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนใหม่ โดยไม่แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินการสำเร็จภายในวันนี้หรือไม่
ขณะที่ นางสุนันทา เกลี้ยงสงค์ อายุ 55 ปี ชาวอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตนและเพื่อนเดินทางมารอตั้งแต่ก่อนห้างเปิด หลังจากเมื่อวานไปที่อำเภอนาโยงและย่านตาขาวแล้วคิวเต็ม จึงตัดสินใจมาที่ห้างโรบินสันตรังแทน โดยทั้งคู่มาช่วยญาติผู้สูงอายุยืนยันตัวตน เพราะหลายคนไม่สามารถทำด้วยตนเองได้เนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อย
เมื่อถามถึง โครงการคนละครึ่ง พลัส 2568 นั้น นางสุนันทามองว่า เป็นโครงการที่ดี แต่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนยังซับซ้อนและยุ่งยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานช่วยเหลือ
“อยากให้ภาครัฐปรับปรุงระบบให้ใช้งานง่ายขึ้น เช่น เพิ่มปุ่มเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หรือรหัสผ่านได้ด้วยตนเองในแอพพ์ หรือผ่านระบบ ไทยไอดี (ThaID) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้จากที่บ้าน โดยไม่ต้องมาเข้าคิวแออัดที่ธนาคาร หรือไม่ก็ภาครัฐควรกระจายจุดบริการยืนยันตัวตนไปยัง อบต. หรือศูนย์ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง และลดความแออัดในพื้นที่ธนาคารสาขาในเขตเมือง” นางสุนันทาชี้