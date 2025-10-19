ประกาศตามล่าโจรเขมรปล้นร้านทอง ผู้ใดพบเห็น โทรแจ้ง 191 ได้ทันที
จากเหตุการณ์ปล้นร้านทอง ในห้างแห่งหนึ่ง ย่านบางพลี ล่าสุด พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ด่วน ว่า ขณะนี้ ทางตำรวจภูธรภาค 1 โดย พลตำรวจ ตรีภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บัง คับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และ พล.ต.ตวรชาติแสนคำ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 และชุดปฏิบัติการ สืบสวนปราบปราม ได้จัดเจ้าหน้าที่ ตำรวจไล่ล่าคนร้ายอยู่ แต่ยังไม่พบตัว หากประชาชนหรือบุคคลใดพบเจอตัวคนร้ายในพื้นที่ กรณีคนร้ายชาวกัมพูชา ปล้นทองกลางห้างย่านบางพลี สามารถโทรแจ้งเบาะแสได้ที่ หมายเลข 191 ได้ทันที หรือติดต่อแจ้ง สถานีตำรวจหรือหน่วยงานตำรวจ ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อสามารถจับตัวคนร้ายได้ทันท่วงที