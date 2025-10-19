รวบจีนเทาหลอกผู้เสียหายโอน 4 แสน ให้ซื้อทองมูลค่า 14 ล้านบ. เหยื่อไหวตัวทันแจ้งตำรวจจับ

รวบจีนเทาหลอกผู้เสียหายโอน 4 แสนถูกอายัดบัญชี ให้รวมเงินเก็บทั้งหมดซื้อทอง 250 บาท มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาทไปให้ ผู้เสียหายไหวตัวประสานตำรวจทันควัน
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.วิทวัส เข่งคุ้ม ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.กก.สส.บก.น.6 พ.ต.ท.สุทิน ยุ่นสมาน รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 2 สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนกฤต วุฒิมโนจินดา สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2 ชุดสืบสวนบก.น.6 และชุดสืบสวนสน.พลับพลาไชย 2 ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายถังหมิงหยิน (MR.TANG MING YIN) อายุ 45 ปี สัญชาติฮ่องกง ข้อหา“ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น , เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยการอนุญาตสิ้นสุด”
พร้อมของกลาง ทองคำแท่ง ยี่ห้อ ฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนัก 50 บาท น้ำหนักรวม 200 บาท 4 แท่ง ทองคำแท่ง ยี่ห้อ ฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนัก 20 บาท น้ำหนักรวม 40 บาท 2 แท่ง ทองคำแท่ง ยี่ห้อ ฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนัก 5 บาท น้ำหนักรวม 20 บาท 2 แท่ง หนังสือเดินทางฮ่องกง โทรศัพท์มือถือ แว่นสายตา กรอบสีดำ 1 อัน แมสสีดำ 1 อัน จับกุมบริเวณริมถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ต.ค.เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 23.00 น.ผู้เสียหาย ได้แจ้งขอความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2 ได้ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปจำนวน 410,033 บาท หลังจากนั้นบัญชีของผู้เสียหายได้ถูกอายัด มิจฉาชีพจึงหลอกให้นำเงินในบัญชีทั้งหมดไปซื้อทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 250 บาท มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท ให้นำทองคำแท่งดังกล่าวมาให้มิจฉาชีพ ต่อมาวันที่ 18 ต.ค.68 โดยได้ส่งที่อยู่ของตนเองให้แก่มิจฉาชีพ จึงรู้สึกไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2 จะได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการเก็บรักษาทองคำแท่งดังกล่าวไว้ที่ สน.พลับพลาไชย 2 และช่วยหาที่พักให้แก่ผู้เสียหาย
ต่อมาวันที่ 18 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2 ได้ร่วมกันกับผู้เสียหายเพื่อทำการวางแผนจับกุม มิจฉาชีพที่จะเข้ามาเอาทองคำแท่งบรรจุอยู่ในกระป๋องนมยี่ห้อแอนลีน ตามที่มิจฉาชีพสั่ง จึงได้มีการนัดหมาย ให้มารับทองคำแท่งที่ผู้เสียหายที่ รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์ ในเวลา 17.00 น. ต่อมา ได้มี นายถังหมิงหยิน สัญชาติฮ่องกง ได้เดินเข้ามาภายใน รพ.สมิติเวชฯ เพื่อรับทองคำแท่งที่ ผู้เสียหาย การแต่งกายของ นายถังหมิงหยินตรงตามที่มิจฉาชีพได้บอกกับผู้เสียหายในขณะที่กำลังส่งมอบทองคำแท่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2 ได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทำการจับกุมตัวนายถังหมิงหยิน ในความผิดฐาน “ฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น” จากนั้นได้นำตัวนายถังหมิงหยิน เดินทางไปยังที่พักอาศัย Delta-9 Hostel ย่านพระโขนง เพื่อทำการตรวจค้น พบ หนังสือเดินทางฮ่องกง
จากการตรวจสอบปรากฏว่านายถังหมิงหยิน ได้อยู่เกินในราชอาณาจักรไทยเกินกำหนด จึงได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยการอนุญาตสิ้นสุด ต่อมาพบรายการของกลางแนบท้าย จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ iphone 13 pro สีเขียว ของ นายถังหมิงหยิน พบว่าได้ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกหลายราย จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางตามรายการแนบท้าย และประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้เสียหาย เพื่อทำการติดต่อรับของคืนผู้เสียหายรายอื่นๆต่อไป จากนั้นได้นำตัว ผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สน.พลับพลาไชย 2 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป