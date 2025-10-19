พยาบาลแสบ ตุ๋นเพื่อนร่วมงาน หลอกลงทุน ก่อนเชิดเงินหนี พบเงินหมุนเวียนกว่า 56 ล้าน อ้างติดหนี้บัตรเครดิต
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ,สั่งการให้ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ ร.ต.อ.หญิง กิตติญา วิจิตรจันทร์ รอง สว.กก 4 บก.ปอศ. พร้อมกำลังร่วมกันจับกุม น.ส. กัญญรัช (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงที่ 659/2568 ลงวันที่ 5 ก.ย.68 ข้อหา “ฉ้อโกงทรัพย์, กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน“ ได้ในพื้นที่หมู่ 8 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
จากการจับกุมทราบว่า เมื่อปี 2565 กลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 ราย เข้ามาแจ้งความตำรวจบก.ปอศ. หลังถูกผู้ต้องหาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน ชักชวนให้ลงทุนธุรกิจปล่อยสินเชื่อ เสนอผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 15 ต่อเดือน หรือร้อยละ 180 ต่อปี ช่วงแรก ๆ มีการจ่ายผลตอบแทนคืนให้กับผู้เสียหาย เพื่อจูงใจให้หลงเชื่อและลงทุนเพิ่ม ต่อมาก็เริ่มจ่ายผลตอบแทนช้าไม่ตรงกำหนดเวลา สุดท้ายก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายผลตอบแทน
ต่อมากลุ่มผู้เสียหายทราบว่าผู้ต้องหาไม่ได้ทำธุรกิจสินเชื่อตามที่กล่าวอ้างจริง และหลบหนีไป รวมความเสียหายกว่า 6 ล้านบาท จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา พบว่าหลังจากรับเงินลงทุนจากผู้เสียหายแล้ว ก็จะโอนเงินหมุนเวียนไปให้ผู้ลงทุนรายใหม่ลักษณะวงจรแชร์ลูกโซ่ มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารกว่า 58 ล้านบาท ซึ่งไม่พบว่าผู้ต้องหาไปลงทุนกิจการอะไรที่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้สูงตามที่กล่าวอ้าง พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมหลักฐานยื่นศาลอนุมัติหมายจับ ก่อนจะตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ช่วงก่อนเกิดเหตุ ตนมีหนี้สินบัตรเครดิตจำนวนมาก จึงคิดอุบายหลอกลวงชักชวนกลุ่มเพื่อนร่วมงาน และบุคคลใกล้ชิดมาร่วมลงทุน โดยอ้างว่าจะนำเงินลงไปลงทุนธุรกิจสินเชื่อ พร้อมเสนอให้ผลตอบแทนสูง แต่แท้จริงเป็นเพียงการนำเงินลงทุน ของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้ลงทุนรายเก่า จนท้ายสุดก็ไม่สามารถหาเงินมาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้เสียหายได้ เลยรีบหลบหนีกระทั่งถูกตามจับกุมได้ในที่สุด จึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวน กก.4บก.ปอศ. ดำเนินคดี