อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

พยาบาลแสบ ตุ๋นเพื่อนร่วมงาน หลอกลงทุน ก่อนเชิดเงินหนี พบเงินหมุนเวียนกว่า 56 ล้าน อ้างติดหนี้บัตรเครดิต

พยาบาลแสบ ตุ๋นเพื่อนร่วมงาน หลอกลงทุน ก่อนเชิดเงินหนี พบเงินหมุนเวียนกว่า 56 ล้าน อ้างติดหนี้บัตรเครดิต

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ,สั่งการให้ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ ร.ต.อ.หญิง กิตติญา วิจิตรจันทร์ รอง สว.กก 4 บก.ปอศ. พร้อมกำลังร่วมกันจับกุม น.ส. กัญญรัช (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงที่ 659/2568 ลงวันที่ 5 ก.ย.68 ข้อหา “ฉ้อโกงทรัพย์, กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน“ ได้ในพื้นที่หมู่ 8 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

จากการจับกุมทราบว่า เมื่อปี 2565 กลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 ราย เข้ามาแจ้งความตำรวจบก.ปอศ. หลังถูกผู้ต้องหาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน ชักชวนให้ลงทุนธุรกิจปล่อยสินเชื่อ เสนอผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 15 ต่อเดือน หรือร้อยละ 180 ต่อปี ช่วงแรก ๆ มีการจ่ายผลตอบแทนคืนให้กับผู้เสียหาย เพื่อจูงใจให้หลงเชื่อและลงทุนเพิ่ม ต่อมาก็เริ่มจ่ายผลตอบแทนช้าไม่ตรงกำหนดเวลา สุดท้ายก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายผลตอบแทน


ต่อมากลุ่มผู้เสียหายทราบว่าผู้ต้องหาไม่ได้ทำธุรกิจสินเชื่อตามที่กล่าวอ้างจริง และหลบหนีไป รวมความเสียหายกว่า 6 ล้านบาท จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา พบว่าหลังจากรับเงินลงทุนจากผู้เสียหายแล้ว ก็จะโอนเงินหมุนเวียนไปให้ผู้ลงทุนรายใหม่ลักษณะวงจรแชร์ลูกโซ่ มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารกว่า 58 ล้านบาท ซึ่งไม่พบว่าผู้ต้องหาไปลงทุนกิจการอะไรที่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้สูงตามที่กล่าวอ้าง พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมหลักฐานยื่นศาลอนุมัติหมายจับ ก่อนจะตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ช่วงก่อนเกิดเหตุ ตนมีหนี้สินบัตรเครดิตจำนวนมาก จึงคิดอุบายหลอกลวงชักชวนกลุ่มเพื่อนร่วมงาน และบุคคลใกล้ชิดมาร่วมลงทุน โดยอ้างว่าจะนำเงินลงไปลงทุนธุรกิจสินเชื่อ พร้อมเสนอให้ผลตอบแทนสูง แต่แท้จริงเป็นเพียงการนำเงินลงทุน ของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้ลงทุนรายเก่า จนท้ายสุดก็ไม่สามารถหาเงินมาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้เสียหายได้ เลยรีบหลบหนีกระทั่งถูกตามจับกุมได้ในที่สุด จึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวน กก.4บก.ปอศ. ดำเนินคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง