จับได้แล้ว! โจรเขมรปล้นทอง คุมตัวได้ที่ด่านบ้านแหลม นำตัวมาสอบสวนเพื่อขยายผลต่อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์ปล้นร้านทอง ในห้างแห่งหนึ่ง ย่านบางพลี ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.ต.ต. ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก. ภ.1 รับแจ้งจาก พล.ต.ต. ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จังหวัดสมุทรปราการ ว่าหลังรับการสั่งการจาก พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 นำกำลังไล่ล่ากดดันผู้ต้องสัญชาติกัมพูชา อย่างหนักและคนร้ายพยายามจะออกนอกชายแดนประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวคนร้ายแล้วได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี โดยจะควบคุมตัวมาสอบสวนเพื่อขยายผลและหา สาเหตุการกระทำผิดต่อไป