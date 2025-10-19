บริษัทเลิกจ้างแล้ว คนขับกระบะขวางรถฉุกเฉิน รพ.ปลายพระยา จนผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิต
จากกรณี โรงพยาบาลปลายพระยา ออกคำชี้แจงกรณีญาติผู้ป่วยจอดรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำตาล กีดขวางรถพยาบาล พร้อมเอะอะโวยวายกับเจ้าหน้าที่ปมไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลมารดาของตน เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งญาติแล้วว่ากำลังให้การช่วยเหลือและช่วยชีวิตผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะการหายใจล้มเหลว และต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่ จนลูกสาวผู้ป่วยทรุดลงกับพื้นและยกมือไหว้ ร้องขอให้เจ้าของรถกระบะช่วยเลื่อนรถออก ต่อมาพบว่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเสียชีวิตนั้น
อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งเป็นผู้ชายที่ขับรถกระบะ ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยเพจเฟซบุ๊ก CPF ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ระบุกลางดึกวันที่ 18 ตุลาคมว่า ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะ ขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีความคืบหน้า จะชี้แจงให้ทราบโดยเร็ว
ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม CPF ออกคำชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า
คำชี้แจง กรณีเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่
บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ภายหลังจากที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และพบว่าบุคคลในเหตุการณ์นั้น เป็นพนักงานของบริษัทจริง
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยรอบแล้ว บริษัทเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการดำเนินงานขององค์กร จึงมีมติให้ยุติการจ้างพนักงานรายดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้