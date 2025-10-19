ถมหินคลุก 700 ลบ.ม.แล้ว จ่อซ่อมทางลาดให้วชิรพยาบาลต่อ รื้อ สน.สามเสน หลังถมหินคลุกเสร็จ

ถมหินคลุกแล้ว 700 ลบ.ม. เร่งแก้เหตุถนนทรุด จ่อซ่อมแซมคืนทางลาดให้วชิรพยาบาล ยันรื้อ สน.สามเสน หลังถมหินคลุกแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อัพเดตความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ของวันนี้ (19 ต.ค.) พบว่า ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการปรับระดับพื้นที่โดยถมหินคลุกไปแล้วประมาณกว่า 700 ลูกบาศก์เมตร และได้เริ่มดำเนินการสกัดพื้นคอนกรีตบริเวณทางลาดเดิมของอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล รวมถึงเก็บเศษวัสดุออก เพื่อเตรียมพื้นที่ในการซ่อมแซมคืนทางลาดให้กับโรงพยาบาล
ในส่วนการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน จะดำเนินการหลังจากการถมหินคลุกแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ยังคงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคาร สน.สามเสน อาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
โดยทางโครงการยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป