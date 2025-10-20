ตำรวจป่าโมก ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.กิตติ สกุณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง(ผบก.ภ.จว.อ่างทอง) มอบหมาย พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผกก.สภ.ป่าโมก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลโผงเผง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลโผงเผง ร่วมออกตรวจเยี่ยม นางอำนวยพร (สงวนนามสกุล) อายุ 76 ปี บ้านอยู่หมู่ 7 ตำบลโผงเผง ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์แขนขวา และพักอาศัยอยู่ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 60 เซนติเมตรต่อเนื่องมานานกว่า 6 สัปดาห์ โดยมอบน้ำดื่มและไข่ไก่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว
จากนั้นไปยัง หมู่ที่ 5 ตำบลโผงเผง เพื่อตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุ 68 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นกัน พร้อมพูดคุยให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่ น้ำดื่มและไข่ไก่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
จากนั้น พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลงพื้นที่ตรวจดูแนวคันดินกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลโผงเผง พร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและเสริมแนวป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่อง