ในประเทศ

ชัชชาติย้ำ งานนี้สำคัญ อัพเดตรีโนเวต ‘สวนลุมฯ’ ให้สมพระเกียรติ ร.6 สวรรคตครบ 100 ปี

ชัชชาติย้ำ งานนี้สำคัญ อัพเดตรีโนเวต ‘สวนลุมฯ’ ให้สมพระเกียรติ ร.6 สวรรคตครบ 100 ปี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2568 โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม

โดยวันนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นำเสนอรายละเอียดการจัดงานเฉลิมฉลองสวนลุมพินี ครบรอบ 100 ปี รายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สวนลุมพินี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2568 และภารกิจของกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรม

ปัจจุบัน สวนลุมพินีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงในส่วนต่างๆ ดังนี้

ADVERTISMENT

1. ก่อสร้างทางเชื่อมสะพานเขียวกับสวนลุมพินี คืบหน้า 21.78% 2. ก่อสร้าง Dog Park โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 40% 3. ก่อสร้าง Hawker Center ประตู 5 คืบหน้า 21.74% 4. ปรับปรุงลานยืดเหยียด โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 95% 5. ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (เก๋งจีน) โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 40% 6. ปรับปรุงรั้วสวนลุมพินีด้านถนนพระราม 4 คืบหน้า 34% 7. ก่อสร้างรั้วรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 คืบหน้า 43% 8. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกาย คืบหน้า 35% 9. ปรับปรุงคูน้ำภายในสวนลุมพินีด้านถนนพระราม 4 คืบหน้า 1% 10. ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน คืบหน้า 15% และ 11. ปรับปรุงหอนาฬิกา โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 30%

ในส่วนของ ภารกิจของกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนลุมพินี และอำนวยการด้านสถานที่ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหน่วยแพทย์พยาบาลประจำเต็นท์พยาบาล และหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ดูแลตลอดระยะเวลาการจัดงาน

โดยประสานการปฏิบัติกับกระทรวงสาธารณสุข การจัดรถสุขา การจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวก พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงาน การจัดเตรียมแผงเหล็กกั้น บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 การจัดทำวีดิทัศน์ความเป็นมาของสวนลุมพินี การปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นที่ห้องสมุดประชาชนบริเวณพื้นที่จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 การประสานชมรมหรือกลุ่มกิจกรรม เช่น แอโรบิก โยคะ ฯลฯ มาแสดง การประสานการแสดงลีลาศมาแสดง การจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำลุมพินีสถาน การจัดทำน้ำพุดนตรี การจัดทำแสงไฟประดับ การจัดเตรียมรถกอล์ฟ เป็นต้น

นายชัชชาติ ผู้ว่าฯ ได้เน้นย้ำให้สำนักสิ่งแวดล้อม ดูแลเรื่องการตกแต่งต้นไม้ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นระเบียบสวยงาม ในส่วนจุดที่ยังมีความรกรุงรัง ตามซุ้มต่างๆ ให้ลงพื้นที่ดูอย่างละเอียด

“งานนี้เป็นงานที่สำคัญมาก และสวนลุมพินีก็เป็นหัวใจที่กรุงเทพมหานครต้องดูแล ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ” นายชัชชาติกล่าว