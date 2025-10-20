ชัชชาติย้ำ งานนี้สำคัญ อัพเดตรีโนเวต ‘สวนลุมฯ’ ให้สมพระเกียรติ ร.6 สวรรคตครบ 100 ปี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2568 โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม
โดยวันนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นำเสนอรายละเอียดการจัดงานเฉลิมฉลองสวนลุมพินี ครบรอบ 100 ปี รายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สวนลุมพินี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2568 และภารกิจของกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรม
ปัจจุบัน สวนลุมพินีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงในส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ก่อสร้างทางเชื่อมสะพานเขียวกับสวนลุมพินี คืบหน้า 21.78% 2. ก่อสร้าง Dog Park โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 40% 3. ก่อสร้าง Hawker Center ประตู 5 คืบหน้า 21.74% 4. ปรับปรุงลานยืดเหยียด โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 95% 5. ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (เก๋งจีน) โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 40% 6. ปรับปรุงรั้วสวนลุมพินีด้านถนนพระราม 4 คืบหน้า 34% 7. ก่อสร้างรั้วรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 คืบหน้า 43% 8. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกาย คืบหน้า 35% 9. ปรับปรุงคูน้ำภายในสวนลุมพินีด้านถนนพระราม 4 คืบหน้า 1% 10. ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน คืบหน้า 15% และ 11. ปรับปรุงหอนาฬิกา โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 30%
ในส่วนของ ภารกิจของกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนลุมพินี และอำนวยการด้านสถานที่ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหน่วยแพทย์พยาบาลประจำเต็นท์พยาบาล และหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ดูแลตลอดระยะเวลาการจัดงาน
โดยประสานการปฏิบัติกับกระทรวงสาธารณสุข การจัดรถสุขา การจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวก พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงาน การจัดเตรียมแผงเหล็กกั้น บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 การจัดทำวีดิทัศน์ความเป็นมาของสวนลุมพินี การปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นที่ห้องสมุดประชาชนบริเวณพื้นที่จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 การประสานชมรมหรือกลุ่มกิจกรรม เช่น แอโรบิก โยคะ ฯลฯ มาแสดง การประสานการแสดงลีลาศมาแสดง การจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำลุมพินีสถาน การจัดทำน้ำพุดนตรี การจัดทำแสงไฟประดับ การจัดเตรียมรถกอล์ฟ เป็นต้น
นายชัชชาติ ผู้ว่าฯ ได้เน้นย้ำให้สำนักสิ่งแวดล้อม ดูแลเรื่องการตกแต่งต้นไม้ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นระเบียบสวยงาม ในส่วนจุดที่ยังมีความรกรุงรัง ตามซุ้มต่างๆ ให้ลงพื้นที่ดูอย่างละเอียด
“งานนี้เป็นงานที่สำคัญมาก และสวนลุมพินีก็เป็นหัวใจที่กรุงเทพมหานครต้องดูแล ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ” นายชัชชาติกล่าว