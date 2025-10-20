ตม.3.ลุยค้นบริษัท ขึ้นทะเบียนต่างด้าวผิดกฏหมาย รับทำใบอนุญาตปลอมรายละ5-6พัน

ตม.3.ลุยค้นบริษัทขึ้นทะเบียนต่างด้าวผิดกฏหมายรับทำใบอนุญาตปลอมรายละ5-6พัน
วันที่ 20 ตุลาคม พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 เปิดเผยว่า สืบเนื่องมีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเทศ และต่อมาปรากฏว่ามีคนต่างด้าว นำเอกสารปลอมมามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส.บก.ตม.3 พร้อมชุดทำงานสนธิกำลังตรวจสอบ
จากการสืบสวนปรากฏว่า พบบริษัทมีชื่อแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีพฤติการณ์รับปลอมเอกสารดังกล่าวจริง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยได้ทำรายงานสืบสวนเพื่อขอนุมัติหมายค้นต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าตรวจค้นบริษัทฯ ดังกล่าว
ผลการตรวจค้นพบตัว Mr.Myint นามสมมติ อายุ 42 ปี บุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่า ซึ่งอยู่ด้วยมติแรงงาน 4 สัญชาติ นั่งทำงานอยู่ในที่ดังกล่าว และตรวจค้นพบเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพรอยตราของ ตม.จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามรับว่าตนเองเป็นผู้ทำปลอมเอกสารดังกล่าว โดยอาศัยความชำนาญในการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทราบว่าช่วงดังกล่าวมีการรับขึ้นทะเบียนแรงงาน จึงฉวยโอกาสทำรอยตราปลอมของ ตม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วพิมพ์ลงในแบบยื่นขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว (บต.50) ของคนต่างด้าวที่มาว่าจ้าง ก่อนที่จะรับเงินค่าทำรายละ 5,000-6,000 บาท
พล.ต.ต.ทรงโปรด เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่บริษัทฯ เอกชนรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้รับเอกสารจากคนต่างด้าว แล้วต่อมาปรากฏว่ามีการปลอมรอยตราของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงในเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน โดยในกรณีพนักงานอ้างว่าได้ฉวยโอกาสรับงานเอง
ซึ่งจะได้สั่งการให้ กก.สส.บก.ตม.3 รับคำร้องทุกข์และทำการสืบสวนขยายผลต่อไปว่ามีบุคคลใดๆ เกี่ยวข้องอีกหรือไม่อย่างไร และต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นขอให้นายจ้างทุกรายตรวจสอบหรือเลือกใช้บริการบริษัทที่ถูกต้อง ตลอดจนช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ เพราะการใช้แรงงานต่างด้าวดังกล่าวนอกจากเพื่อความเจริญในทางเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศด้วย