อัคราดึงเครือข่าย จัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ Job and Market Fair : “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ” เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะดิจิทัล ด้วยการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ เชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อการจ้างงานคนพิการ โดยนางสาวสนธยา บุณยภูษิต อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อธิบดี พก.) กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. คนพิการพร้อมครอบครัวคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายคนพิการทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000 คน ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืน ระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง พม. และ บริษัท จัดหางานจ็อบท็อปกัน จำกัด, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด) และโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ภายใต้โครงการ WE CAN DO เพื่อยกย่องคนพิการต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการ, ตลาดอาชีพและสินค้าคนพิการกว่า 300 ร้านค้า, เวทีเสวนาและเวิร์กชอปสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ, การสาธิตอาชีพเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่, การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เก่ง ธชย, นัน อนันต์ ไมค์ทองคำ และไรอัล กาจบัณฑิต และการแสดงความสามารถของคนพิการ วงดนตรีคนพิการ S2S ถ่ายทอดบทเพลงแห่งแรงบันดาลใจ ภายใต้แนวคิด “ความพิการไม่ใช่อุปสรรคของความสามารถ”
นายอัครา กล่าวว่า วันนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยการ “สร้างรายได้ ลดรายจ่าย” ให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบาง และประชาชน ในการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านนโยบาย “พม.ใกล้คุณ” ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิต ผ่านการขับเคลื่อน 4 นโยบายสำคัญ ได้แก่ 1) ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่จริง ใกล้ชิดครอบครัวเปราะบางและประชาชน 2) ใช้ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดกรองและวางแผนแก้ปัญหา ติดตามอย่างต่อเนื่อง 3) ลดงานซ้ำซ้อน เชื่อมโยงข้อมูลและทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน และ 4) มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ทั้งในมิติการลดภาระรายจ่าย สร้างรายได้ และการฟื้นฟูครอบครัว ที่มุ่งหวังให้ทุกครอบครัวเปราะบางได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมที่พึงมีและสามารถ “ตั้งหลักใหม่” เพื่อก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดงาน Job and Market Fair : “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2568 เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามนโยบาย “พม.ใกล้คุณ” ด้วยการสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับครอบครัวเปราะบาง โดยเฉพาะคนพิการในประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านร่างกาย เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อทำให้คนพิการเข้าถึงตลาดแรงงานและรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน
นายอัครากล่าวอีกว่า สำหรับแผนระยะเร่งด่วนของกรม พก. กระทรวง พม. นั้น มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจ “เร่งสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ” ซึ่งมีความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินความพิการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการของรัฐ รวมถึงการทำงานและประกอบอาชีพ 2.การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ โดยพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นลำดับแรก เพื่อนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งงานที่เหมาะสม 3.บูรณาการทำงานร่วมกับท้องที่ – ท้องถิ่น “พม.ใกล้คุณ พก.ใกล้บ้าน” โดยการเชื่อมโยงกับศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนทั่วไปบนฐานการทำงานแบบมุ่งเป้า
นายอัครา กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ตนได้มอบนโยบายในเรื่องการให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง รวมถึงคนพิการ ที่จะต้องเร่งในการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม และวันนี้ก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้โอกาสคนพิการ ทั้งการช่วยเหลือเรื่องการให้อาชีพ สู่การลดรายจ่าย สร้างรายได้ โดยวันข้างหน้า จะมีอาชีพเป็นของตัวเอง ด้านกระทรวง พม. และรัฐบาลจะเข้ามาส่งเสริมเรื่องการเพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากฝีมือคนพิการ ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกับหลายๆ กระทรวง และจะนำผลิตภัณฑ์สินค้าคนพิการมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี แล้วจะเชิญชวนให้รัฐมนตรีทุกท่านถ่ายภาพ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในเพจของตนเองต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายกับทางปลัดกระทรวง พม. และผู้บริหาร ว่า นอกจากการส่งเสริมเรื่องทักษะอาชีพให้กับคนพิการแล้ว เราจะแก้ไขเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของกระทรวง เพื่อคนพิการที่ยังไม่มีโอกาสสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมต่อไป
นายอัครา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนมาตรการสำคัญ Quick win ในช่วง 4-6 เดือน นั้น กระทรวง พม. โดยกรม พก. จะมีการขับเคลื่อนเรื่องการปรับเบี้ยยังชีพความพิการ 1,000 บาทถ้วนหน้า ซึ่งภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จะมีการประชุมผู้บริหารกระทรวง พม. และจะมีการรายงานความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ส่วนเรื่องหลักเกณฑ์ความพิการที่จะมีการปรับสำหรับคนพิการทางสายตาข้างเดียวในการเข้าถึงสิทธิมากขึ้นนั้น ที่ผ่านมาเราเคยอิงในเรื่องการประเมินทางด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขมากเกินไป ซึ่งกระทรวง พม. เราดูแลทั้งกายภาพและจิตใจ โดยสิ่งแรกที่เราต้องทำเร่งด่วนคือ ลดอัตราความพิการทางใจของคนพิการ ด้วยการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมมากขึ้น ซึ่งเกณฑ์ความพิการดังกล่าวเป็นประกาศกระทรวง พม. ที่ทางคณะผู้บริหารกระทรวง สามารถที่จะแก้ไขได้ โดยไม่ต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมมากขึ้น