รองจ๋อ รองผอ.ศูนย์ยาเสพติดนครบาล ผนึกกำลัง ปปส.กทม. มุ่งปราบปรามยาเสพติด สร้างกรุงเทพสีขาว

รองจ๋อ รองผอ.ศูนย์ยาเสพติดนครบาล ผนึกกำลัง ปปส.กทม. หารือแนวทางเชิงรุก มุ่งปราบปรามยาเสพติด สร้างกรุงเทพสีขาวอย่างยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศอ.ปส.บช.น.) ศอ.ปส.บช.น. โดย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น./รอง ผอ.ศอ.ปส.บช.น. พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร. รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานคร นำโดย นายอำนาจ เหล่ากอที ผอ.ปปส.กทม. พร้อมด้วย นายอดิเรก อ่อนละมูล ผอ.บก., นางสาววนิด พรศิริมงคล นสส.ชก. รกน.ผอ.วฝ., นางสาวเกศสุดา หอมสุวรรณ นสส.ชก. และคณะเจ้าหน้าที่ประสานงาน ปปส. กทม. เดินทางมาประชุมเพื่อบูรณาการ ยกระดับการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส.ให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในที่ประชุมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก และเชิงรับอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่จะเป็นกำลังและอนาคตของชาติโดยรวมต่อไป อีกทั้งมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพชุดสืบสวนสอบสวนและปราบปราม ให้มีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ อีกทั้งดำเนินการขยายผลในคดีสมคบเครือข่ายรายสำคัญประชาสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐและภาคประชาชนคอยเป็นดูเป็นตา เพื่อป้องกันปราบปรามยาเสพติดและเป็นไปตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี “บูรณาการร่วม ทะลายทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่เป็นภัยต่อสังคม”
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า ศอ.ปส.บช.น. ปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ นำโดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น./ผอ.ศอ.ปส.บช.น. และ พล.ต.ต.ธีรเดช เป็นผู้ขับเคลื่อนศูนย์ฯ โดยมีชุดปฏิบัติการของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 , สส และ ดส. อีกทั้งคัดเลือกชุดปฏิบัติการพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้พร้อมปฏิบัติการทะลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวอีกว่า บช.น. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดั่งคำที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า “กรุงเทพฯ จะปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวด ควบคู่กับการป้องกัน ฟื้นฟู และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
