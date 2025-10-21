ไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 23 ต.ค. สิ้นสุดปลายเดือน ก.พ.69 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21-22 องศา กรุงเทพฯมีลุ้น 18 องศา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงข่าว การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ในวันที่ 23 ตุลาคม โดยล่าช้ากว่าปกติราว 1-2 สัปดาห์ สาเหตุจากอิทธิพลของปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) ที่ส่งผลให้อุณหภูมิผันผวนและยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ก่อนที่มวลอากาศเย็นจากจีนจะมีกำลังแรงขึ้นและปกคลุมได้อย่างต่อเนื่อง
น.ส.สุชาดากล่าวว่า การเข้าสู่ฤดูหนาวหมายถึงอุณหภูมิของประเทศจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง และกระแสลมเปลี่ยนจากลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะหนาวพร้อมกันในทันที โดยคาดว่าช่วงอากาศเย็นที่สุดจะอยู่ระหว่างกลางเดือนธันวาคม 2568 ถึงต้นกุมภาพันธ์ 2569 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 21-22 องศาเซลเซียส
สำหรับพื้นที่ยอดดอยและยอดภูในภาคเหนือและอีสานตอนบน เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน เลย นครพนม และสกลนคร บางวันอาจมีอุณหภูมิลดลงถึง 7-8 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็ง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคใต้ โดยเฉพาะด้านฝั่งอ่าวไทย จะยังคงมีฝนตกชุกและอาจมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ จากหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน พายุฝนฟ้าคะนอง และคลื่นลมแรง
น.ส.สุชาดากล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู โดยเฉพาะหมอกหนา น้ำค้างแข็ง และการขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่สูง รวมถึงควรระมัดระวังคลื่นลมแรงในทะเลภาคใต้ และติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและการประกอบอาชีพ
ด้าน น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า แม้การเปลี่ยนผ่านสู่ฤดูหนาวปีนี้จะค่อยเป็นค่อยไปจากอิทธิพลลานีญา แต่อุณหภูมิจะลดลงตามฤดูกาลอย่างแน่นอน กรมอุตุนิยมวิทยาจึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าอย่างทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวทั้งด้านสุขภาพ การเดินทาง และการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ