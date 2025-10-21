รองปลัดกทม. มอบนโยบายพีอาร์ ย้ำบุคลากร ‘วางตัวเป็นกลางทางการเมือง’ สื่อสารกลยุทธ์ ใช้เอไอเสริมแกร่ง

รองปลัดฯ กทม. ชี้ PR ต้องเป็น “ผู้สื่อสารเชิงกลยุทธ์” มุ่งเน้นผลลัพธ์ ปรับใช้ AI เสริมการทำงาน พร้อมชวนดูแลสุขภาพกายใจ ย้ำวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์ นำเสนอโครงสร้างและภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน รายงานข้อมูลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย
พญ.เลิศลักษณ์ ได้มอบนโยบายที่สำคัญแก่บุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงผู้เผยแพร่ข่าวสารไปสู่การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อทำให้งานที่สื่อสารออกไปมีผลกระทบหรือเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น เห็นแล้วทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจริง หรือสามารถวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายได้จริง และปรับการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับช่องทางที่ประชาชนนิยม เช่น หาก TikTok มีแนวโน้มยอดผู้ติดตามสูงขึ้น ต้องเพิ่มการผลิตสื่อในช่องทางนั้นให้มากขึ้น รวมถึงให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการสรุปผลข้อมูล
อีกทั้งยังได้กำชับในเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การชั่งน้ำหนักทุกวัน การนับจำนวนก้าวไม่น้อยกว่า 6,000 ก้าวต่อวัน การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด ฯลฯ โดยเริ่มจากตัวบุคลากร กทม. ก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี และขยายผลรณรงค์ไปถึงประชาชน ตามโครงการ Healthy City
นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำข้อระวังเรื่องการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในช่วงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 กรอบระยะเวลาที่ควรทราบ ข้อจำกัดทางกฎหมายที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และวางตัวเป็นกลางของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร