เช็กเลย! กทม. เตรียมเปิด 33 สวน ‘ลอยกระทง68’ – ชวนสายกรีนลอยออนไลน์ ‘ลดขยะ’

ลอยกระทงใกล้ฉัน! กทม. เตรียมเปิด 33 สวน ‘ลอยกระทง68’ ทั่วกรุงฯ – ชวนสายกรีนลอยออนไลน์ ‘ลดขยะ’ บรรยากาศเสมือนจริง เปิดสถติปี67เก็บกระทง 514,590 ใบ ปีนี้หวังลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยนโยบาย 5 ปลอด
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงแบบรักษ์โลก ลดขยะ ร่วมดูแล และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย กทม. ขอร่วมมือประชาชนลอยกระทง ภายใต้แนวคิด 5 ปลอด ประกอบด้วย “3 ปลอดมลพิษ” และ “2 ปลอดภัย” ได้แก่ 1. ปลอดกระทงขนมปัง (ห้ามลอยกระทงขนมปังในสระ หรือบ่อน้ำภายในสวนสาธารณะของ กทม.) 2. ปลอดวัสดุไม่ธรรมชาติ (เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ไม่ใช้โฟม เข็มหมุด ตะปู ลวดเย็บกระดาษ) 3. ปลอดมลพิษอากาศ – ลดการใช้พลังงาน (ลดการเดินทาง ลอยกระทงในสวนสาธารณะใกล้บ้าน ลดการจุดธูป) และ 2 ปลอดภัย ได้แก่ 1. ปลอดภัยจากประทัด โคมลอย พลุ (ห้ามจุดพลุ บั้งไฟ ตะไล โคมลอย) 2. ปลอดภัยจากโป๊ะ – ท่าเรือ
นายพรพรหม กล่าวต่อไปว่า หลายปีที่ผ่านมาจากการที่กรุงเทพมหานครได้จัดเก็บกระทงหลังงานประเพณี ทำให้เห็นถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย จึงเน้นย้ำการลอยกระทงตามประเพณีดั้งเดิม เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติงดการใช้โฟม พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนงดใช้กระทงที่ทำจากขนมปังหรืออาหารปลา เนื่องจากการลอยกระทงขนมปังสระน้ำที่เป็นระบบปิด น้ำจะเน่าเสีย สัตว์น้ำขาดออกซิเจน และตายในที่สุด เห็นได้ชัดจากเหตุเกิดที่สวนสันติภาพในปี 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการฟื้นฟูบ่อน้ำถึง 4 เดือน และสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร จะเปิดสวนสาธารณะ 33 สวน ให้ประชาชนลอยกระทงตามเทศกาลด้วย แต่สำหรับสายกรีน กรุงเทพมหานคร ชวนลอยกระทงแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ลอยกระทงในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครได้ง่าย ๆ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ อีกทั้งช่วยลดการสร้างมลภาวะและฝุ่นละออง
โดยประชาชนสามารถลอยกระทงออนไลน์ ทางเว็บไซต์ greener Bangkok ได้ 05.00 – 24.00 น. ของวันที่ 5 พ.ย. 68 ซึ่งทุกคนสามารถเลือกสวนสาธารณะที่ต้องการ หรือไอคอน สยาม พร้อมเลือกกระทงตามสไตล์ที่ชอบเพื่อร่วมขอขมาต่อพระแม่คงคาและอธิษฐานขอพรในวันสำคัญตามประเพณีของไทย อีกทั้ง ยังมีเกมเก็บกระทงให้ร่วมสนุกด้วย
ด้าน นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปิดสวนสาธารณะให้ประชาชนลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและประเพณีอันเก่าแก่ของไทย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ขอขมาพระแม่คงคาด้วยการลอยกระทงในพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งเทศกาลลอยกระทงในปี 2568 ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568
โดยกรุงเทพมหานคร เปิดสวนสาธารณะ จำนวน 33 สวน ในพื้นที่ 21 เขต ตั้งแต่สวนเปิดจนถึงเวลา 24.00 น. ดังนี้
เขตปทุมวัน : สวนลุมพินี
เขตจตุจักร : สวนจตุจักร, สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
เขตพระนคร : สวนสันติชัยปราการ, สวนสราญรมย์, สวนรมณีนาถ
เขตคลองเตย : อุทยานเบญจสิริ, สวนเบญจกิติ
เขตบางพลัด : สวนหลวงพระราม 8
เขตราชเทวี : สวนสันติภาพ
เขตบางเขน : สวนกีฬารามอินทรา
เขตบึงกุ่ม : สวนเสรีไทย, สวนนวมินทร์ภิรมย์
เขตบางคอแหลม : สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
เขตดอนเมือง : สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
เขตลาดพร้าว : สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71
เขตทุ่งครุ : สวนธนบุรีรมย์
เขตทวีวัฒนา : สวนทวีวนารมย์, สวนสาธารณะทางต่างระดับพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 2
เขตประเวศ : สวนวนธรรม, สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร
เขตบางกอกน้อย : สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ, สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เขตคลองสามวา : สวนวารีภิรมย์, สวนสิริภิรมย์
เขตหนองจอก : สวนหนองจอก, สวนราษฎร์ภิรมย์
เขตลาดกระบัง : สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เขตมีนบุรี : สวนบึงกระเทียม, สวนพระยาภิรมย์
เขตบางแค : สวนบางแคภิรมย์
เขตบางขุนเทียน : สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์
นายเอกวรัญญู กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการลดขยะและลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ใบตอง เนื่องจากย่อยสลายง่าย และไม่ใช้กระทงโฟม พร้อมขอความร่วมมือไม่ลอยกระทงขนมปัง และกระทงที่ทำจากอาหารสัตว์ในสวนสาธารณะ กทม. เนื่องจากสระน้ำในสวนเป็นพื้นที่ปิดเมื่อสัตว์น้ำกินไม่หมดจะส่งผลทำให้น้ำเสีย
นอกจากนี้ ลดปริมาณขยะกระทง ขอเชิญชวนลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง มาด้วยกันลอยด้วยกัน และเพื่อความปลอดภัย ห้ามจุด ปล่อย และจำหน่ายโคมลอย บั้งไฟ โคมไฟ โคมควัน ประทัด พลุ รวมถึงงดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสวนสาธารณะอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับสายกรีน กรุงเทพมหานคร ชวนลอยกระทงแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ลอยกระทงในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครได้ง่าย ๆ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ อีกทั้งช่วยลดการสร้างมลภาวะและฝุ่นละอองจากการเดินทาง โดยประชาชนสามารถลอยกระทงออนไลน์ ทางเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th ได้ 05.00 – 24.00 น. ของวันที่ 5 พ.ย. 68 นอกจากนี้ยังมีเกมเก็บกระทงให้ร่วมสนุกด้วย
ทั้งนี้ เมื่อปี 2567 กรุงเทพมหานคร จัดเก็บกระทงได้จำนวนทั้งสิ้น 514,590 ใบ เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 506,320 ใบ คิดเป็นร้อยละ 98.39 กระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 8,270 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.61 สำหรับจำนวนกระทงทั้งหมดลดลงจากปีก่อน 125,238 ใบ คิดเป็นร้อยละ 19.57 โดยสถิติปี 2566 จัดเก็บกระทงได้ 639,828 ใบ เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 618,951 ใบ และกระทงโฟม 20,877 ใบ
ในส่วนของการลอยกระทงออนไลน์ ทางเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th ในบรรยากาศเสมือนจริงของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนร่วมลอยกระทง จำนวน 36,832 ใบ นอกจากนี้ ยังมีการลอยกระทงดิจิทัลในพื้นที่ 4 จุด มีจำนวน 10,885 ใบ