‘ชัชชาติ’ ติวเข้ม ทำงบฯรายจ่ายปี70 ชี้ชาวกรุงฯ รุมแจ้ง 1.2 ล้านเคส – แก้ไปแล้ว 9 แสนเรื่องด้วย ‘งบเดิม’

‘ชัชชาติ’ ติวเข้ม ทำงบฯรายจ่ายปี70 เผยชาวกรุง รุมแจ้ง ‘ทราฟฟี่ฟองดูว’ 1.2 ล้านเคส แก้ไปแล้ว 9 แสนเรื่อง ‘ไม่ต้องสั่งการ-ใช้งบเดิม’ ย้ำวางยุทธศาสตร์โปร่งใส ทำงานสอดคล้องกัน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถบูรณาการแผนงานและงบประมาณให้มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
นายชัชชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ถ้าไม่เข้าใจ Strategy เราจะไม่รู้ว่า Action Plan ที่ควรจะเป็น เป็นอย่างไร หรือแผนปฏิบัติการควรเป็นอย่างไร และถ้าไม่ได้ตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับแผน ภาพรวมก็จะไปคนละทิศคนละทาง ถ้าเรามีจุดหมายร่วมกันจะมีการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ
“เชื่อว่า 3 ปี ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ที่คนรู้สึกว่าดีขึ้น เช่น น้ำไม่ท่วม โรงเรียนดีขึ้น สาธารณสุขดีขึ้น รวมถึงการตอบสนองผ่าน Traffy Fondue ที่มีมากกว่า 1,200,000 เรื่อง ต้องภูมิใจ เพราะแปลว่าประชาชนไว้ใจเราว่าจะแก้ปัญหาให้ ไว้ใจว่า กทม. ฟังอยู่ ซึ่งปัจจุบันได้แก้ปัญหาไปแล้วกว่า 900,000 เรื่อง โดยที่ไม่ต้องสั่งการ งบประมาณก็ใช้งบประมาณเดิม เป็นตัวอย่างเลยว่าเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ เวลาที่ผ่านไปแต่ละวันไม่ได้ไร้ค่า สามารถทำให้ประชาชนมีความสุขขึ้นได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างง่าย ๆ หากเรามียุทธศาสตร์ มีแผนในการจัดการ ร่วมมือร่วมใจ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้” นายชัชชาติ เผย
นายชัชชาติ กล่าวต่อไปอีกว่า การอบรมวันนี้สำคัญเป็นการเอาภาษีของประชาชนมาตอบแทนคืนให้ประชาชนอย่างถูกต้องตามยุทธศาสตร์ จริง ๆ แล้วหน้าที่ของ กทม. งบประมาณเป็นสิ่งสำคัญ เหมือนเป็นคัมภีร์ให้เราปฏิบัติตาม เมื่องบประมาณผ่านทุกคนต้องปฏิบัติตามงบประมาณ บิดพลิ้วไม่ได้ ถ้างบประมาณดี ผลลัพธ์ก็ดี หัวใจอันหนึ่งคือเรื่องความโปร่งใส เวลาตั้งงบประมาณต้องคิดถึงเรื่องความโปร่งใส เรื่องยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกัน และความคุ้มค่ากับสิ่งที่ทำลงไป
ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น 516 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงาน หรือผู้บริหารของส่วนราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งการประชุมเป็น 6 รุ่น โดยจัดประชุมวันละ 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ต.ค. 68 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการประชุม