อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

มัลลิกาเดือด แจ้งความบช.ไซเบอร์พรุ่งนี้ โดนปลอมเฟซบุ๊กแจกไอโฟน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เจ้าของสกินแคร์ Dr.Mallika เปิดเผยว่า วันที่ 22 ตุลาคม เวลา 10.30 น. จะเดินทางไปกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ ตร.ไซเบอร์ชั้น4 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเพจเฟซบุ๊คปลอม “ดร.มัลลิกาวาไรตี้ทอล์คโชว์” โดยมีการทำผิดจัดกิจกรรมแจกไอโฟนรับสมาชิกเสียเงิน ซึ่งไม่ใช่ตน จึงต้องแจ้งจับกุมเพื่อไม่ให้ใครเป็นเหยื่อ ทั้งนี้ตนมีเฟซบุ๊ก ชื่อ Mallika Boonmeetrakool เพียงเพจเดียวเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง