เปิดตะเกียง9 ดวง กินเจ5แม่ทัพสวรรค์คึกคัก เจ้าอาวาสวัดหงส์ปธ.ฝ่ายสงฆ์ บิ๊กสหพัฒน์ฝ่ายฆราวาส

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายคณรัชฏ์ นาควานิช เหล่าซือใหญ่วิหาร 5 แม่ทัพสวรรค์ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เปิดเผยว่า ได้มีพิธีเปิดตะเกียง 9 ดวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เปิดงานพหุวัฒนธรรม วิหารห้าแม่ทัพสวรรค์ หรืองาน กินเจวัดหงส์ฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
ในพิธีดังกล่าวมีพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายสำเริง มนูญผล รองประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วิหารห้าแม่ทัพสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตัวแทนจากนายกอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วยนางอิสสริยา พันธ์เจริญวรกุล ภริยา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายอาจณรงค์ เกตุวรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีไทย คอนสตรั๊คชั่น จำกัด พร้อมภริยา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
คุณรฎาวดี รตนชัยอุชุกร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลาง และประธานบริษัท โชติอัครทัพย์ จำกัด บริษัท สเป้กตรัม ออลเบฟ จำกัด และครอบครัว ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ขณะเดียวกันวิหารห้าแม่ทัพสวรรค์ ยังได้รับเกียรติจาก พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ รวมถึง โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในงานนี้อีกด้วย