อัยการธนกฤตย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 ในฝรั่งเศส หลังโจรกรรมเครื่องเพชรพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ และอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) ตามความต้องการของกรมบังคับคดี ไปศึกษากฎหมายต่อที่ประเทศฝรั่งเศส

ได้โพสต์ เฟซบุ๊ก กรณีเหตุโจรกรรมเครื่องเพชรไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ว่า

มองโจรกรรมลูฟวร์ เดฌา-วูว์ ย้อนรอยเหตุปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร. 4 ในฝรั่งเศส

เหตุการณ์เครื่องเพชรจำนวน 8 ชิ้น ที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 และจักรพรรดินียูเจนี พระมเหสีของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ ถูกโจรกรรมไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลาเช้า สร้างความตกตะลึงและตระหนกตกใจแก่ผู้คนไปทั่วโลก

ทำให้หวนนึกถึงเหตุการณ์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงถวายพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ที่พระราชวังฟงแตนโบล (Fontainebleau) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2404 ในโอกาสที่คณะทูตไทยซึ่งมีพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา (แพ บุนนาค) เป็นราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนโยบายต่างประเทศที่หลักแหลมของรัชกาลที่ 4 ในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจทั้งประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษในขณะนั้น เพราะพระมหาพิชัยมงกุฎถือเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งแทนองค์รัชกาลที่ 4 พระมหากษัตริย์แห่งสยาม

พระมหาพิชัยมงกุฎจำลองนี้เป็นทองคำทั้งองค์ ประดับด้วยทับทิม 2,298 เม็ด เพชรเหลี่ยมกุหลาบ 233 เม็ด มรกต 46 เม็ด และไข่มุก 9 เม็ด ถูกจัดเก็บไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์จีน ภายในพระราชวังฟงแตนโบล ซึ่งจักรพรรดินียูเจนีทรงเป็นผู้เลือกการตบแต่งห้อง เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของล้ำค่าที่นำมาเก็บรวบรวมไว้ในห้องนี้ด้วยพระองค์เอง โดยพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองได้รับการประเมินว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาของมีค่าที่อยู่ในพระราชวังฟงแตนโบล

แต่ต่อมาได้เกิดเหตุโจรกรรมครั้งใหญ่สะท้านสะเทือนโลก เมื่อพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองที่เก็บรักษาไว้ในพระราชวังฟงแตนโบล ถูกโจรกรรมไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 พร้อมกับของมีค่าอื่น ๆ รวม 15 ชิ้น ซึ่งเป็นของล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ โดยมีของล้ำค่าจากประเทศจีนและทิเบตรวมอยู่ด้วย จนถึงปัจจุบันนี้ของล้ำค่าทั้ง 15 ชิ้นที่ถูกโจรกรรมไปจากพระราชวังฟงแตนโบล ได้รับกลับคืนมาบางส่วน แต่ยังคงไร้ร่องรอยของพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง

สิ่งที่เหมือนกันระหว่างการโจรกรรมในพระราชวังฟงแตนโบลและพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ คือ ก่อเหตุโจรกรรมในวันอาทิตย์ตอนเช้า ใช้เวลาโจรกรรม 7 นาที และของมีค่าที่ถูกโจรกรรม ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 และจักรพรรดินียูเจนี พระมเหสีของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3

ปัจจุบันยังมีพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองอีกองค์หนึ่งที่รัชกาลที่ 4 ทรงถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2400 จัดแสดงอยู่ใน Royal Collection Trust ประเทศอังกฤษ