อัยการธนกฤตย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 ในฝรั่งเศส หลังโจรกรรมเครื่องเพชรพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

โจรกรรมเครื่องเพชรพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ อัยการธนกฤต พาย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 ในฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ และอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) ตามความต้องการของกรมบังคับคดี ไปศึกษากฎหมายต่อที่ประเทศฝรั่งเศส
ได้โพสต์ เฟซบุ๊ก กรณีเหตุโจรกรรมเครื่องเพชรไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ว่า
มองโจรกรรมลูฟวร์ เดฌา-วูว์ ย้อนรอยเหตุปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร. 4 ในฝรั่งเศส
เหตุการณ์เครื่องเพชรจำนวน 8 ชิ้น ที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 และจักรพรรดินียูเจนี พระมเหสีของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ ถูกโจรกรรมไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลาเช้า สร้างความตกตะลึงและตระหนกตกใจแก่ผู้คนไปทั่วโลก
ทำให้หวนนึกถึงเหตุการณ์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงถวายพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ที่พระราชวังฟงแตนโบล (Fontainebleau) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2404 ในโอกาสที่คณะทูตไทยซึ่งมีพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา (แพ บุนนาค) เป็นราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนโยบายต่างประเทศที่หลักแหลมของรัชกาลที่ 4 ในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจทั้งประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษในขณะนั้น เพราะพระมหาพิชัยมงกุฎถือเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งแทนองค์รัชกาลที่ 4 พระมหากษัตริย์แห่งสยาม
พระมหาพิชัยมงกุฎจำลองนี้เป็นทองคำทั้งองค์ ประดับด้วยทับทิม 2,298 เม็ด เพชรเหลี่ยมกุหลาบ 233 เม็ด มรกต 46 เม็ด และไข่มุก 9 เม็ด ถูกจัดเก็บไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์จีน ภายในพระราชวังฟงแตนโบล ซึ่งจักรพรรดินียูเจนีทรงเป็นผู้เลือกการตบแต่งห้อง เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของล้ำค่าที่นำมาเก็บรวบรวมไว้ในห้องนี้ด้วยพระองค์เอง โดยพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองได้รับการประเมินว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาของมีค่าที่อยู่ในพระราชวังฟงแตนโบล
แต่ต่อมาได้เกิดเหตุโจรกรรมครั้งใหญ่สะท้านสะเทือนโลก เมื่อพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองที่เก็บรักษาไว้ในพระราชวังฟงแตนโบล ถูกโจรกรรมไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 พร้อมกับของมีค่าอื่น ๆ รวม 15 ชิ้น ซึ่งเป็นของล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ โดยมีของล้ำค่าจากประเทศจีนและทิเบตรวมอยู่ด้วย จนถึงปัจจุบันนี้ของล้ำค่าทั้ง 15 ชิ้นที่ถูกโจรกรรมไปจากพระราชวังฟงแตนโบล ได้รับกลับคืนมาบางส่วน แต่ยังคงไร้ร่องรอยของพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง
สิ่งที่เหมือนกันระหว่างการโจรกรรมในพระราชวังฟงแตนโบลและพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ คือ ก่อเหตุโจรกรรมในวันอาทิตย์ตอนเช้า ใช้เวลาโจรกรรม 7 นาที และของมีค่าที่ถูกโจรกรรม ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 และจักรพรรดินียูเจนี พระมเหสีของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3
ปัจจุบันยังมีพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองอีกองค์หนึ่งที่รัชกาลที่ 4 ทรงถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2400 จัดแสดงอยู่ใน Royal Collection Trust ประเทศอังกฤษ