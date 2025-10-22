นักสิ่งแวดล้อม เผยสาเหตุปรับร้านไก่ปิ้งเป็นแสน เผยถ้ากม.อากาศสะอาดผ่าน โดนเป็นล้าน

นักสิ่งแวดล้อม เผยสาเหตุปรับร้านไก่ปิ้งเป็นแสน เผยถ้ากม.อากาศสะอาดผ่านโดนเป็นล้าน
กรณีตั้งร้านขายไก่ปิ้งโดยไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากท้องถิ่นก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อชาวบ้านข้างเคียงถูกเทศบาลปากเกร็ดเรียกเก็บเงินค่าปรับ 159,000 บาท โดยให้ชำระภายใน 30 วัน ฐานประกอบการสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และยังฝ่าฝืนคำสั่งซ้ำนั้น
วันที่ 22 ตุลาคม นายสนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า ตนขอชี้แจง กรณีที่ทางเทศบาลต้องปรับ เป็นเงินนับแสนนั้น มีเหตุตามกฎหมายต่อไปนี้
1.1.จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต 37,500 บาท
1.2.ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน 37,500 บาท
1.3.ถูกปรับรายวัน 84,000 บาท
สนธิ คชวัฒน์
2.การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ผิด พ.ร.บ.สาธารณสุข ตามมาตรา 38 มาตรา 72 และมาตรา 80 กล่าวคือ มาตรา 72 ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา 38 ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
นายสนธิกล่าวว่า ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท มาตรา 80 ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนัก งานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ทั้งนี้ มาตรา 45 กำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกคำสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการแก้ไขปรับปรุง หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหากการกระทำนั้นมีสภาพเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานฯมีอำนาจสั่งให้หยุดดำเนินกิจการนั้นเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้ปลอดภัยแล้ว มาตรา 52 กำหนดให้ผู้เคยถูกลงโทษในความผิดเดียวกันนี้มาแล้ว แต่ยังคงกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาหรือสั่งห้ามดำเนินกิจการ
มาตรา 65 ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินกิจการอยู่ หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีโทษ
“หากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งเรื่องแล้ว ไม่ดำเนินการใดๆ ก็จะมีความผิด ตามมารตร 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย” นายสนธิกล่าว
เมื่อถามว่า กรณีเช่นนี้ ในภาพรวมจะต้องดำเนินการอย่างไร เพราะยังมีคนยากจนที่ต้องทำมาหากิน ขายของปิ้งย่าง จำนวนมาก นายสนธิกล่าวว่า กรณี เป็นร้านค้าก็ต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การทำร้านปิ้งย่าง หรือแม้แต่ รถเข็นขายของปิ้งย่างนั้นจะต้องทำฮู้ดดูดควัน เพื่อให้ดูดควันขึ้นไปด้านบน ไม่ให้กระจายออกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ซึ่งการดำเนินการแบบนี้ ไม่ยาก และไม่ต้องใช้เงินเยอะ แต่ทุกคนต้องใส่ใจ ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เวลานี้ สภาอยู่ระหว่างพิจารณา พ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา(ส.ส.) หากผ่าน ผู้ที่ไม่ทำตามกฎหมายเช่นกรณีนี้ อาจจะต้องถูกปรับเป็นล้าน