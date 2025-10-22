ตัวแทนเกษตรกรฯบุกทำเนียบ ยื่นหนังสือบี้อนุทิน เร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ อย่าทำๆ หยุดๆ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำ ร่วมกับ มูลนิธิชีววิถี (BioThai) นำโดยนายปัญญา โตกทอง และเครือข่าย 50 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ติดตามการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการทดลองของเอกชน ที่ไม่ได้ดำเนินตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ส่งผลทำลายอาชีพของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตน้ำกร่อย สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
แกนนำเครือข่าย ระบุว่า ขอให้นายกฯเร่งรัดให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายบริษัทที่นำเข้าปลาหมอคางดำ ตามมาตรา 97พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 2535 โดยให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกษตรกรได้รับผลกระทบ ทั้งค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานรัฐให้กำจัดปลาหมอคางดำ การฟื้นฟูระบบนิเวศ และอื่นๆ และขอให้นายกฯในฐานะรมว.มหาดไทย สั่งการให้จังหวัด เช่น สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี ฯ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เพื่อได้รับเงินเยียวยาความเสียหาย ช่วยเหลือเกษตรกรขั้นต้น รวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อระงับและจัดการปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปัญหาปลาหมอคางดำในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และแหล่งเงินกู้อื่น
พร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรงบประมาณรับซื้อเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำให้เป็นศูนย์อย่างจริงจัง ไม่ใช่ทำๆหยุดๆเหมือนที่ผ่านมา ขณะนี้การกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ ทำไปเพียง 10-20% ของปริมาณปลาที่ระบาด และยกเลิกภาษีกากชา เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการป้องกันและกำจัดปลาหมอคางดำเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำอื่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังยื่นหนังสือ ตัวแทนกลุ่มได้ทำจัดกิจกรรม “ทอดแห จับปลาหมอคางดำ” เพื่อดูการแพร่ระบาดของปลา บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ใกล้กับทำเนียบรัฐบาล ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับ