ขึ้นศาลนัดแรก คดีใช้ภาพเท็จปลาหมอคางดำ หลังอัยการสั่งฟ้องไบโอไทย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาคดีที่อัยการยื่นฟ้อง นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ในคดีอาญาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา จากกรณีการเผยแพร่ภาพเท็จและข้อมูลเท็จกล่าวหา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการระบาดของปลาหมอคางดำ โดยกำหนดวันขึ้นศาลนัดแรกในวันนี้ซึ่งเป็นนัดคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
ในนัดคุ้มครองสิทธินี้ ศาลให้โอกาสบริษัทฯ ในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาจากการใช้ภาพเท็จและข้อมูลเท็จหมิ่นประมาท มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง สำหรับวันนี้จำเลยให้การปฏิเสธ ขณะที่ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม และมีการนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งต่อไปในวันที่ 1 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ คดีนี้เริ่มขึ้นหลังจากอัยการมีคำสั่งฟ้องนายวิฑูรย์ ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หลังนำภาพเท็จและข้อมูลเท็จเผยแพร่ในเวทีสาธารณะพร้อมไลฟ์ สด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท
สำหรับภาพเท็จส่วนหนึ่งในคดีนี้ ประกอบด้วย 1. ภาพที่กล่าวอ้างว่าเป็นสภาพบ่อดินของฟาร์มยี่สาร ซึ่งไม่ใช่สถานที่ฟาร์มยี่สาร 2.ภาพที่กล่าวอ้างว่าเป็นการคัดเลือกไข่ปลาหมอคางดำ ซึ่งไม่ใช่กระบวนการคัดเลือกไข่ปลาตามวิธีปฏิบัติของบริษัท 3.ภาพถ่ายทางอากาศของบริเวณฟาร์ม โดยระบุผังของฟาร์มผิดว่าเป็นบ่อเลี้ยงปลา ทั้งที่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง