ปภ.แจ้งเตือน 14 จว.ใต้-ประจวบฯ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน 23-26 ต.ค.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 11 (302/2568) เรื่องพายุ “เฟิงเฉิน” ระบุว่า อิทธิพลของพายุ “เฟิงเฉิน” ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เนื่องจากมีมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ดังนี้ ภาคกลาง จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ / ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้กำชับให้ 14 จังหวัดภาคใต้ และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน สถานการณ์น้ำท่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น หอกระจายข่าวหมู่บ้าน วิทยุชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการเผชิญเหตุขณะเกิดภัยและการเยียวยาประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ในระยะนี้ขอให้ติดตามสภาพอากาศ ประกาศการแจ้งเตือนภัย สถานการณ์น้ำในพื้นที่ รวมถึงข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android และหากความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป