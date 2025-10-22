กรมการท่องเที่ยวจัดโร้ดโชว์ 4 ภาค เตรียมเข้าสู่มาตรฐานสากล Thailand Good Travel และ Top 100 Green Destinations
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 ในแนวคิด “Road to Global Sustainable Standards” หรือเส้นทางสู่มาตรฐานสากลแห่งความยั่งยืน เพื่อเตรียมผู้ประกอบการด้านสถานประกอบการที่พักขนาดเล็ก ธุรกิจนำเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว ให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินรับตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel และร่วมประกวด Top 100 Green Destinations บนเวทีโลก
ตลอดช่วงที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการอบรม “Thailand Green Coach” เพื่อสร้างทีม “พี่เลี้ยง” ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ ชุมชน ที่พักขนาดเล็ก และบริษัทนำเที่ยว ให้มีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 750 คน และผ่านการทดสอบเป็น Junior Coach รุ่นที่ 1 จำนวน 222 คน และมีการคัดเลือกเหลือเพียง 123 คน ที่จะได้เข้าร่วมอบรมอย่างเข้มข้น โดยโค้ชเหล่านี้จะจับมือกับ ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานการรับรอง และต่อยอดสู่การประกวดระดับโลก
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ ถูกจัดขึ้นเพื่อรองรับ ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ทั่วประเทศ โดยครอบคลุม 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ นครศรีธรรมราช (ภาคใต้) นครราชสีมา (ภาคอีสาน) เพชรบุรี (ภาคกลาง) และ เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) ทั้งนี้ จังหวัดแรกของการจัดกิจกรรมเริ่มต้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ประกอบการด้านสถานประกอบการที่พักขนาดเล็ก ธุรกิจนำเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว ตลอดจนทีมโค้ช ผู้เชี่ยวชาญ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก มาร่วมกันแสดงความพร้อมในการยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากนางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันมาตรฐานความยั่งยืนของภาคการท่องเที่ยวไทย เราตระหนักดีว่ากฎหมายด้านความยั่งยืนจากสหภาพยุโรปและมาตรฐานสากลต่างๆ กำลังเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นมิติสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลธุรกิจ ดังนั้น ภารกิจเร่งด่วน ของเราคือการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้ทันกับกฎเกณฑ์เหล่านี้ ไม่เพียงเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ แต่เพื่อสร้าง ศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมการท่องเที่ยวจึงได้พัฒนา ตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel ขึ้นมาในฐานะเครื่องมือสำคัญที่ยืนยันความพร้อมของผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวไทย โดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสากล และสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังบนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายในงานมีความเข้มข้นและหลากหลาย อาทิ การบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel ในฐานะ “ใบเบิกทาง” สู่ตลาดสากล การ Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม Workshop กลุ่มย่อย และการทำความคุ้นเคยกับ Standard & Coaching System ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการรายงานด้านความยั่งยืน ที่ผู้เข้าร่วมจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจและแนบหลักฐานประกอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ เช่น แผนการพัฒนา การจัดการทรัพยากร และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การประเมินมีความชัดเจน ตรวจสอบได้ แต่ยังเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการไทยในด้านความยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มต้นสู่การรับรอง Thailand Good Travel และก้าวต่อไปสู่การประกวด Top 100 Green Destinations/ Good Travel Stories Competition ในอนาคต
การจัดโร้ดโชว์ ที่ จ.นครศรีธรรมราช ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างชัดเจน ด้วยจำนวน ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน Thailand Good Travel แรงขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการตื่นตัวของผู้ประกอบการไทยต่อเกณฑ์ความยั่งยืนในระดับสากล แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่พร้อมก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของโลก และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป
