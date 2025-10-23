ระทึก กันสาด-ป้ายโฆษณา ตึก 4 ชั้น ย่านสาธุประดิษฐ์ ร่วงทับจยย. 5 คัน เสียหาย
เมื่อเวลา 09.24 น. วันที่ 23 ตุลาคม ศูนย์วิทยุพระราม199 รับแจ้งเหตุกันสาดร่วงหล่น ใกล้เคียงสาธุเจริญยนต์ ซอยสาธุประดิษฐ์ 53 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ต่อมาเวลา 09.37 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวาถึงที่เกิดเหตุ พบเป็นอาคาร 4 ชั้น กันสาดและป้ายโฆษณาที่อยู่บริเวณกันสาดชั้นที่ 1 ได้ร่วงหล่นลงมาทับรถจักรยานยนต์เสียหาย จำนวน 5 คัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุด รายงานแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่บริเวณที่กันสาดทรุด เป็นเขตอันตรายแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บกู้ซากกันสาดและเคลียร์พื้นที่ เบื้องต้น พบพื้นที่เสียหาย 8 ตารางเมตร มีรถจักรยานยนต์เสียหาย 5 คัน
