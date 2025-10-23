‘ตรีนุช’ รอรับร่าง ‘ตัวประกันไทย’ เย็นนี้ เผยเงินประกันฯ ให้ทายาท เดือน 7 หมื่น ถึงอายุ 21 ปี

ตรีนุช เตรียมรับศพ ‘สนธยา อัครศรี’ แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุสงครามอิสราเอล-ฮามาส หลังถูกจับเป็นตัวประกันและเสียชีวิต ยืนยันพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวอย่างดีที่สุด ล่าสุดติดตามเงินประกันฯให้แก่ทายาทได้แล้ว เดือนละ 70,000-72,000 บาท จนถึงอายุ 21 ปี และบิดามารดาได้รับค่าชดเชยแล้ว 1.8 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแรงงานไทยที่เสียชีวิตหลังการถูกจับเป็นตัวประกันเหตุความไม่สงบระหว่างประเทศอิสราเอลและฮามาส ว่า ตนและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานจะเดินทางไปรับร่างของ นายสนธยา อัครศรี ซึ่งจะเดินทางมากับสายการบินอิสราเอล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY083 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 16.35 น. และจะใช้เวลาเคลื่อนย้ายร่างมายังพื้นที่บริเวณคลังสินค้าของท่าอากาศยานประมาณ 1 ชั่วโมง
โดยใน เวลาประมาณ 17.40 น. ตนพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย จะร่วมวางพวงหรีด เป็นการเคารพศพและไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ ก่อนที่จะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไป
“รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานพร้อมให้การเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวของนายสนธยา อย่างเต็มที่ โดยล่าสุด ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยติดตามประสานเพื่อขอรับเงินชดเชย จากสถาบันประกันภัยอิสราเอลให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต” รมว.แรงงาน กล่าว
น.ส. ตรีนุช กล่าวอีกว่า โดยทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินชดเชยรายเดือน ทุกเดือน ประมาณ 70,000-72,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และบิดา มารดา ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จำนวน 1.8 ล้านบาท ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆในส่วนของกระทรวงแรงงานจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปในช่วงของพิธีการรับศพที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) เวลา 16.30 น. น.ส.ตรีนุช พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน จะเดินทางไปรับร่างของ นายสนธยา อัครศรี แรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอลเมื่อปี 2566 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรมว.แรงงาน ยืนยันพร้อมให้การเยียวยาและช่วยเหลือครอบครัวอย่างดีที่สุด