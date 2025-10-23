อัดกระสอบทรายแน่นๆ กทม.‘กันน้ำล้นท่อ’ ย่านราษฎร์บูรณะ ย้ำจ้องน้ำเหนือ-หนุน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นางสาวอรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ บริเวณหน้าบริษัทโกดังไทยฟ้า จำกัด และหน้าบ้านเลขที่ 135 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ
พบเจ้าหน้าที่สำนักการระบาย น้ำ กทม. ร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 06.00 น. ดำเนินการวางแนวกระสอบทราย ป้องกันน้ำเอ่อล้นจากท่อระบายน้ำ เข้าท่วมผิวจราจร จาก
กรณีน้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุนสูงที่อาจเอ่อล้นเข้าระบบท่อระบายน้ำ ในชุมชนและเส้นทางสัญจร แนวริมแม่น้ำได้
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงน้ำท่วมเป็นประจำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด และรักษาความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้