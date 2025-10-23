พนง.ล้างรถวัย 16 สุดทน! แทงเพื่อนร่วมงาน เจ็บ หลังหลอกเอา ‘น้ำผสมปัสสาวะ’ ให้ดื่ม

พนักงานล้างรถไทย สุดทน คว้ามีดปอกผลไม้ แทง เพื่อนร่วมงานชาวลาว เจ็บ หลังหลอกเอาน้ำเปล่าผสมปัสสาวะให้ดื่ม
เมื่อเวลา 08.39 น. วันที่ 23 ตุลาคม ร.ต.อ.สุนทร ชูช่วย รองสว.(สอบสวน) สน.บางนา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดบาดเจ็บ ภายในร้านล้างรถภายในปั๊มแก๊สปากซอยบางนา-ตราด 20 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
รุดไปตรวจที่เกิดเหตุพบ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ชาว อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ผู้ก่อเหตุ ถูกควบคุมตัวอยู่บริเวณร้านล้างรถภายในปั๊มแก๊ส จากการสอบถามได้ความว่า ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ 9 นิ้วแทง เพื่อนร่วมงานชาวลาว อายุ 25 ปี บาดเจ็บบริเวณใต้ชายโครงด้านซ้าย เบื้องต้นที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้ว มีผู้นำส่งโรงพยาบาลบางนา 1 เพื่อทำการรักษา
จากการสอบถามผู้ก่อเหตุให้การว่า ผู้บาดเจ็บได้กลั่นแกล้งผู้ก่อเหตุเป็นประจำ เนื่องจากทั้งคู่ทำงานที่เดียวกัน โดยการนำน้ำปัสสาวะของผู้บาดเจ็บผสมน้ำมาให้ผู้ก่อเหตุกิน เมื่อผู้ก่อเหตุทราบความจริงจึงเกิดอาการโมโหและได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
จากการติดตามอาการผู้บาดเจ็บ แพทย์ห้องฉุกเฉิน รพ.บางนา 1 ให้ข้อมูลว่า ผู้บาดเจ็บโดนแทงบริเวณชายโครงล่างซ้าย บาดแผลไม่ลึกไม่โดนอวัยวะสำคัญ ผู้บาดเจ็บสามารถพูดคุยตอบคำถามเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวน สน.บางนา เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป