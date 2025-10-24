กันจอมพลัง ยิ้มแย้ม ถึงโรงแรมจ่อแถลงรายจ่ายมูลนิธิ ไอซ์ รุดถามด้วยตัวเอง
จากกรณี นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่เอกสาร ข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมว่า “ตามข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อ 39 กำหนดว่า ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป..ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
พร้อมกับมีการเปิดเผยข้อมุลว่า “กัน” ไม่ได้เป็นผู้บริหารของมูลนิธิ เรียกได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเลย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
ต่อมา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ เปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม เวลา 10.00 น. มูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ แถลงข่าวชี้แจงประเด็นเงินบริจาค เพื่อความโปร่งใส
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ที่ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 2 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้เดินทางมาถึง ก่อนที่จะมีสีหน้าท่าทาง ยิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทาย สื่อมวลชน ก่อนที่จะเข้าไปประชุมกับทีมงาน
ขณะที่บรรยากาศการแถลงข่าวในวันนี้ มีสื่อมวลชนมาปักหลักเฝ้ารอการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก พบว่ามีทีมงานของมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ ได้นำเอกสาร บัญชีรายรับรายจ่าย เอกสารที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิ มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชลเพื่อชี้แจงประเด็นเรื่องเงินบริจาค
อย่างไรก็ตามทราบว่า รายชื่อของผู้ที่จะแถลงข่าวในวันนี้ มีประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ฝ่ายบัญชี และ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง
ขณะที่ ไอซ์ รักชนก ส.ส.พรรประชาชน เปิดเผยผ่านรายการ คุยนอกจอว่า “จะเดินทาง(นั่ง จยย.)ไปฟังการแถลงข่าวของกันจอมพลังด้วยตนเอง”