สิ้น กฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ช่อง 7HD สิริอายุ 80 ปี
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เฟซบุ๊กแฟนเพจ CH 7HD ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้า ระบุว่า ด้วยคุณกฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือช่อง 7HD ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อคืน (วันที่ 23 ตุลาคม 2568) ที่ผ่านมา สิริอายุ 80 ปี
กฤตย์ รัตนรักษ์ ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2536 และดูแลบริหารงานของกลุ่มบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง สำหรับพิธีศพ ครอบครัวขอจัดขึ้นเป็นการภายใน ตามความประสงค์ของผู้วายชนม์
ในการนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ช่อง 7HD ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มา ณ ที่นี้
สำหรับนายกฤตย์ รัตนรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของนายชวน รัตนรักษ์ และนางศศิธร รัตนรักษ์ ศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น นิวเม็กซิโก
ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2515 ทำงานในธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. 2525 ประธานธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. 2533 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. 2536 ประธานและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประธานบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ประธานบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ประธานบริษัท ศรีอยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผลงานเด่น : นำธุรกิจภายใต้การบริหารทั้งหมดผ่านพ้นวิกฤตต้มยำกุ้งได้สำเร็จ