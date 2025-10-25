กระทรวงทรัพย์ฯ โยกเดือดอีก ซี 9 บิ๊กล็อต 21 ตำแหน่ง มีผอ.ทสจ.-ผอ.สจป.หลายจังหวัด

‘กระทรวงทรัพยากรฯ’ โยกย้ายซี 9 อีก 21 ตำแหน่ง ‘อริสรา สิทธิยศ’ คุมศูนย์เทคโนโลยี-อากาศยาน ส่วน “สุขี บุญสร้าง”นั่ง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ พร้อมตั้ง ผอ.ทสจ.-ผอ.สจป.อีกหลายจังหวัด
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ระดับ 9 จำนวน 21 ราย ประกอบด้วย 1.นายไพรัช ลิ้มประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทสจ.) ภูเก็ต เป็นผอ.ทสจ.กระบี่ 2.นายวัชระ สุนทรภักดี เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนทรัพยากรน้ำ ทสจ.ตราด เป็น ผอ.ทสจ.ตราด 3.นายธนกร ทังตุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นผอ.ทสจ.ปัตตานี 4.นายสุขุม จันทโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนแผนงานดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นผอ.ทสจ.เพชรบุรี 5.นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.ภูเก็ต เป็น ผอ.ทสจ.ภูเก็ต
6.นายสุชิน เสมสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนทรัพยกรน้ำ ทสจ.อำนาจเจริญ เป็นผอ.ทสจ.ยโสธร นายก่อเกียรติ กุลหกูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.สิงห์บุรี เป็นผอ.ทสจ.อ่างทอง 7.นายสุขี บุญสร้าง นักวิชาการป่าไม้ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (สบอ.) 9 อุบลราชธานี เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ 8.นางวริยา สจิรวัฒนากุล วิศวกร ส่วนจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ เป็น ผอ.ทสจ.นราธิวาส 9.นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล นักวิชาการป่าไม้ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์ 10.นางอริสสา สิทธิยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
11.นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต นักวิชาการป่าไม้ ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ เป็นผอ.ทสจ.กำแพงเพชร 12.นายเทิดศักดิ์ แกล้มกระโทก นักวิชาการป่าไม้ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.7 นครราชสีมา เป็นผอ.ทสจ.ชัยภูมิ 13.นายจักรกฤช สิงห์ธนสาร เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.12 นครสวรรค์ เป็นผอ.ทสจ.นครสวรรค์ 14.นายธวัชชัย เพชระบูรณิน นักวิชาการป่าไม้ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.12 นครสวรรค์ เป็นผอ.ทสจ.เพชรบูรณ์ 15.นายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล นักวิชาการป่าไม้ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.13 แพร่ เป็นผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน 16.นายนครินทร์ สุทัตโต นักวิชาการป่าไม้ ส่วนควบคุมไฟป่า สบอ.2 ศรีราชา เป็น ผอ.ทสจ.อุทัยธานี
17.น.ส.สุภาวรรณ มหาคีตะ นักวิชาการป่าไม้ ส่วนแผนงานและพัฒนาระบบบริหาร สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ เป็นผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ 18.นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ (สจป.) 8 นครราชสีมา เป็นผอ.สจป.4 ตาก 19.นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผอ.สจป. 10 ราชบุรี เป็นผอ.สจป.8 นครราชสีมา 20.นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ ผอ.สจป. 4 เป็น ผอ.สจป. 10 21.นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ ผอ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานฯ