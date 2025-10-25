ระทึก ไฟไหม้โรงแรม ซอยอุดมสุข 17 จนท.รุดควบคุมเพลิง ช่วยผู้บาดเจ็บ
เมื่อเวลา 12.24 น. วันที่ 25 ตุลาคม ศูนย์วิทยุพระราม ได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรม ซอยอุดมสุข 17 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง กำลังไปที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 12.31 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 10 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้น 7 และมีผู้ติดค้าง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าช่วยเหลือ เบื้องต้นพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ตกจากที่สูง ประสานรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือ
เวลา 12.42 น. เจ้าหน้าที่พบผู้ติดค้างเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าช่วยเหลือ
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง ถึงที่เกิดเหตุ เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 7 เพลิงกำลังลุกไหม้ เบื้องต้นรับแจ้งยังมีผู้ติดอยู่ภายในอาคาร มีคนกระโดดออกมาจากทางหน้าต่างได้รับบาดเจ็บ และเกาะอยู่ตรงขอบหน้าต่างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ระหว่างใช้น้ำเข้าทำการควบคุมเพลิง และประสานขอรถกระเช้า อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ
เวลา 13.10 น. ขณะนี้เพลิงลุกไหม้ไปแล้ว ประมาณ 3 ห้อง และได้ทำการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างบริเวณระเบียงชั้นที่ 7 ได้ช่วยเข้ามาชั้นที่ 6 เป็นที่เรียบร้อย