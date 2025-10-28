กรมอุตุ เตือนฉบับ 2 อากาศแปรปรวน 29 ต.ค.-2 พ.ย. ไทยมีฝนเพิ่ม ตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุ ประกาศฉบับ 2 เตือนอากาศแปรปรวน 29 ต.ค.-2 พ.ย. ไทยตอนบน-ใต้ตอนบนเจอฝน บางแห่งตกหนัก
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 2 (309/2568) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568
ระบุว่า ในช่วงวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย.68 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่ง ประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ลงสู่ทะเลอันดามันตอนบน
ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนักและและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2568 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2568 เวลา 17.00 น.