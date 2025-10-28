กทม.สนองพระราชปณิธาน ‘แม่ของแผ่นดิน’ พระราชทานเงินขวัญถุง แก้ปัญหายาเสพติด 1,185 ชุมชน

‘1,185 ชุมชน’ นับเป็นมงคลยิ่ง – กทม.สนองพระราชปณิธาน ‘แม่ของแผ่นดิน’ พระราชทานเงินขวัญถุง แก้ปัญหายาเสพติด
สืบเนื่องจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน มาตั้งแต่ปี 2548
ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวข้างต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปใน งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2568 และทรงเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและจัดประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2568 ให้แก่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2568 จำนวน 77 ชุมชน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 โดยมี นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2568 ประธานเครือข่ายชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับเขต จาก 50 เขต คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2567 มีชุมชนได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งสิ้นจำนวน 1,108 ชุมชน
สำหรับในปี 2568 มีชุมชมชนของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งสิ้น 77 ชุมชน จาก 42 เขต ทำให้ปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงแล้ว รวมทั้งสิ้น 1,185 ชุมชน ซึ่งนับเป็นมงคลอย่างยิ่งของชุมชนต่างๆ ที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงดังกล่าว