ผู้ว่าฯ ชี้ ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน หลังปรับเลน ถ.สามเสน รับเปิดเทอม – เพิ่มรถฟีดเดอร์ส่ง MRT

สืบเนื่องกรณีเกิดเหตุ ผิวจราจรทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม และนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม ลงพื้นที่สำรวจการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ช่วงเปิดภาคเรียน โดยสน.สามเสน มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและช่องจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนในช่วงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและเย็น
โดยในวันที่ 27 ตุลาคม เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก กทม. จึงปรับช่องจราจร-ไฟสัญญาณช่วงเร่งด่วน (05.30-09.00 น. และ 14.00-17.00 น.) รถที่ลงจากสะพานซังฮี้ สามารถตรงไปมุ่งหน้าแยกซังฮี้และเลี้ยวขวาเข้าสู่โซนโรงเรียนได้ มีการเปิดช่องจราจรแยกสวนรื่นฤดี เข้าสู่ถนนนครราชสีมาเป็น 2 ช่องทาง รถที่มาจากถนนขาวต้องตรงมาถึงแยกวชิระและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสามเสน
ส่วนเส้นทางเข้าสู่วชิรพยาบาล ผู้ที่จะไปโรงพยาบาลวชิรพยาบาล สามารถเข้าทางถนนนครราชสีมา เลี้ยวเข้าซอยสวนอ้อยกลาง ทะลุถนนสังคโลก เข้าสู่โรงพยาบาลได้ (รวมถึงรถที่มาจากสำนักงานเขตดุสิต)
นายวิศณุกล่าวว่า การปรับปรุงการจราจรบริเวณแยกซังฮี้ ซึ่งเป็นจุดที่รถลงจากสะพานซังฮี้มาเพื่อเลี้ยวขวาไปยังโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มีการดำเนินการให้มีการเปิดช่องทางจราจรมุ่งหน้าไปยังเส้นตรังเพิ่มจาก 1 ช่องทาง เป็น 2 ช่องทางในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อให้รถเลี้ยวขวาได้ โดยจะเปิด 2 ช่องทางนี้ในช่วงเช้าจนถึงเวลา 09.00 น. ก่อนที่หลังจากนั้นจะปิดให้เหลือเพียงช่องทางเดียว
ส่วนเวลา 14.00 – 17.00 น. จะยังคงปิดเส้นจราจรให้เหลือเพียงเส้นเดียว แต่จะอนุโลมให้เลี้ยวขวาได้เพื่อให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แนะนำให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนขาวแทน ในส่วนของฝั่งขาออกเมือง (ข้ามสะพานซังฮี้) ได้มีการขยับแบริเออร์ และให้รถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
นายวิศณุกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากถนนนครราชสีมา ทางกทม. ได้มีการเปิดช่องจราจร 2 ช่องทางให้ประชาชนใช้ได้ตลอดเวลา และควรเลี่ยงการใช้พื้นที่บริเวณถนนสามเสนช่วงยูเทิร์น
นายวิศณุกล่าวว่า สำหรับบริการรถ Shuttle Bus “BMA Feeder ที่จุดรับ-ส่งตรง Office Mate ถนนสิรินธร จำนวน 4 คัน ยังคงให้บริการปกติ ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางมาจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สิรินธร ทางกทม. ได้เพิ่มรถ BMA Feeder อีก 3 คัน เพื่อรับผู้โดยสารที่ MRT สถานีสิรินธร โดยประชาชนสามารถเดินออกจากทางออก 1 มาใช้บริการรถรับส่งได้ที่หน้าตลาดกรุงธน
“จะพยายามอัปเดตสถานการณ์ ขอโทษสำหรับความไม่สะดวก ยังไงก็จะพยายามระดมทุกกำลังเพื่อปรับการจราจร… ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน อาจจะมีขาออกที่ต้องปรับปรุงนิดหนึ่ง” นายชัชชาติกล่าว