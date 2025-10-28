จนท. แนะปชช. เข้าสักการะพระพันปีหลวง แต่งกายให้สุภาพ โทนขาว-ดำ เลี่ยงนุ่งสั้น-รองเท้าแตะ

จนท. แนะประชาชนเข้าสักการะพระพันปีหลวง แต่งกายให้สุภาพ โทนขาว-ดำ เลี่ยงกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
ตามที่ สำนักพระราชวัง ประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสวมเสื้อผ้าสีขาว-ดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัย บรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบและความเรียบร้อย
โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่อย่างเป็นระเบียบ จัดเตรียมเต็นท์จุดพักคอย ซุ้มน้ำดื่มบริการประชาชน อำนวยความสะดวกและแนะนำเส้นทางให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานแจกให้ประชาชน มีบริการให้ยืมผ้าถุงสำหรับสุภาพสตรี
นายอุดมเกียรติ บุญส่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า สำหรับภาพรวมของประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนเริ่มทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้ว ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมมากเป็นพิเศษ ส่วนในช่วงเย็นเมื่อแสงแดดเริ่มลดลง อากาศเย็นสบาย ก็มีประชาชนเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเช่นกัน
“ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เดินทางมาสะดวก ขณะที่อีกส่วนเป็นประชาชนจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาโดยรถทัวร์ รถตู้ หรือมากันเป็นคณะ” นายอุดมเกียรติกล่าว
นายอุดมเกียรติกล่าวอีกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม ทางกรุงเทพฯ ยังได้เตรียมจุดบริการประชาชน อาทิ จัดให้มีสุขาสำหรับผู้พิการและรถสุขาเคลื่อนที่ โรงครัวพระราชทาน รถวีลแชร์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเก็บขยะและแนะนำการแยกขยะทั่วพื้นที่ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ จุดบริการ และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน
ด้านการแต่งกาย นายอุดมเกียรติกล่าวแนะนำให้ประชาชนแต่งกายโทนสีสุภาพ ขาว-ดำ โดยสตรีควรสวมกระโปรงยาว หรือกางเกงขายาวโทนสีดำ รองเท้าหุ้มส้น ส่วนบุรุษควรใส่เสื้อคอปก กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าแตะ
“จากปัญหาที่พบในวันนี้ คือ อาจมีประชาชนบางส่วนแต่งกายไม่เหมาะสม เช่น สวมกางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะ ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการแก้ไขหน้างาน โดยได้จัดจุดบริการเปลี่ยนเสื้อผ้า/ยืมผ้าถุงสำหรับสตรี รวมถึงมีถุงพลาสติกสำหรับเปลี่ยนรองเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมและรักษาความเรียบร้อย” นายอุดมเกียรติกล่าว
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.56 น. ก่อนปิดประตูทางเข้า มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ โดยประมาณ 3,358 คนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (27 ตุลาคม 2568)