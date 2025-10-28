สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา ปีที่ 2
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “ผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา ปีที่ 2” เพื่อเตรียมผู้นำรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของการค้าโลก
โครงการนี้มุ่งพัฒนาผู้นำจากทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการค้าโลก การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี และการสร้างกลยุทธ์ที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ผ่านหลักสูตร 6 โมดูลที่ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาภูมิทัศน์การค้าโลก ตลาดปัจจุบันและตลาดเกิดใหม่ ไปจนถึงการพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า รวมถึงผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาในระดับอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่เป็นที่ยอมรับ
โครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มกราคม ถึง 3 เมษายน 2569 ในรูปแบบการเรียนรู้สองภาษา ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิราภรณ์ ริมประชา หรือนายนันทวุฒิ นุ่นสพ ทางอีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 0-2216-1894-7 ต่อ 222, 224, 08-9787-5553