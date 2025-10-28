ปภ.โอนเยียวยาอพยพชายแดนแล้ว 1,299.903 ล้านบาท สระแก้ว-สุรินทร์ เงินเข้า 31 ต.ค.

ปภ.รายงานโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีอพยพชายแดนไทย-กัมพูชาแล้ว 9 ครั้ง โอนสำเร็จ 291,108 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,299.903 ล้านบาท เตรียมโอนครั้งที่ 10 ให้ สระแก้ว-สุรินทร์ 31 ต.ค
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกรณีประชาชนอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา โดยวันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว รวม 9 ครั้ง (วันที่ 6, 7, 8 ,9, 10, 17, 20, 22, 27 ต.ค.) ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจ.บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด สระแก้ว อุบลราชธานี และจันทบุรี รวมโอนสำเร็จ 291,108 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,299.903 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอโอน 3,667 ครัวเรือน
โดยวันที่ 31 ต.ค.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และธนาคารออมสินจะทำการโอนเงิน ครั้งที่ 10 ให้แก่ประชาชน จ.สระแก้วและสุรินทร์ จำนวน 3,667 ครัวเรือน ทั้งนี้ จากข้อมูลในระบบการติดตามการลงทะเบียน พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 325,347 ครัวเรือน ผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และส่งข้อมูลให้ ปภ.แล้ว จำนวน 296,574 ครัวเรือน โดย ปภ. ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วจำนวน 296,541 ครัวเรือน ซึ่งธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้ว 9 ครั้ง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของธนาคารออมสินที่โอนเงินเยียวยาผ่านมา ทั้ง 9 รอบ พบว่า ยังมีบางครัวเรือนที่โอนเงินช่วยเหลือไม่สำเร็จ เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสถานะทางบัญชีไม่ปกติ จำนวนกว่า 1,766 ครัวเรือน ปภ. จึงได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้ผูกบัญชีฯ ขอให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ท้ายนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/ Dashboard โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว