ด่วน! ตร.บุกรังกบดานจีนเทา ย่านวังทองหลาง รวบ ‘อาชญากรตัวพ่อ’ ลวงลงทุน 456 ล้าน

ด่วน! รองผบ.ตร.-ผบช.น. บุกรังกบดานจีนเทา ย่านวังทองหลาง รวบ ‘อาชญากรตัวพ่อ’ ลวงลงทุน 456 ล้าน
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. นำกำลังบุกทลายรังกบดานจีนเทา ควบคุมตัว นายเหลียง ไอปิง ชาวจีน อายุ 48 ปี อาชญากรที่ทางการจีนต้องการตัว ได้ที่บริเวณหมู่บ้านรีเจ้นท์รัชดา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สำหรับพฤติการณ์คดี สืบเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2545 ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2546 ผู้ต้องหา 5 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของขบวนการฉ้อโกง ประกอบด้วย เหลียง ไอปิง (LIANG Aibing), อ้าย ชิงหัว (Al Qinghua), อู๋ เจียงเหยียน (WU Jiangyan), ถัง เจิ้นเชวี่ย (TANG Zhenque) ทั้งหมดอยู่ระหว่างหลบหนี และจั้ว ไล่จวิน (ZUO Laijun) ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอการพิจารณาคดี
ขบวนการดังกล่าวได้จัดตั้งแพลตฟอร์มลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเสมือนชื่อว่า FINTOCH บนอินเตอร์เน็ต และเผยแพร่โปรโมชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
ตามผลการสอบสวน พบว่าขบวนการนี้ได้หลอกลวงเหยื่อเกือบ 100 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านหยวน หรือประมาณ 456,153,200 บาท (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาท) โดยในกลุ่มนี้ เหลียง ไอปิง และถัง เจิ้นเชวี่ย รับผิดชอบด้านการพัฒนาโครงการแพลตฟอร์ม ส่วน อ้าย ชิงหัว และอู๋ เจียงเหยียน รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมโครงการ และนายจั้ว ไล่จวิน รับผิดชอบด้านการตลาด