ตัดวงจรแก๊งคอลฯ รวบหนุ่มขาย “ซิมม้า” ผ่านออนไลน์ยึดของกลางกว่า 100 อัน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ นราศรี สว.กก.2 บก.สอท.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 สืบสวนผ่านช่องทางออนไลน์ทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนพร้อมใช้งานจึงให้สายลับติดต่อล่อซื้อ 100 ซิมราคา 25,000 บาท โดยนัดรับกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานี
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมาถึงเวลานัดหมายพบชายวัยกลางคน อายุประมาณ 25-30 ปี สวมเสื้อสีดำ กางเกงสีดำ ขับขี่รถจักรยานยนต์(จยย.)สีขาวโทรศัพท์ติดต่อกับสายลับเกี่ยวกับสถานที่นัดหมาย จากนั้นชายคนดังกล่าวโทรศัพท์ติดต่อจะนำซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือดังกล่าวมาส่งให้ โดยแจ้งว่ายืนรออยู่บริเวณหน้าห้างฯ ผ่านไปสักพักมีชายสวมเสื้อสีแดง อายุประมาณ 30-35 ปี ขับขี่รถจยย. ติดกล่องบรรจุสิ่งของบริษัทส่งอาหารชื่อดัง มาจอดตามที่ชายคนดังกล่าวยืนรอ แล้วนำซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือมาส่งให้สายลับภายในร้านกาแฟ เมื่อสายลับตรวจสอบจำนวนและการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงส่งสัญญานให้ตำรวจชุดจับกุมเข้าจับกุมชายดังกล่าวทราบชื่อต่อมา นายไกรสร(สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ผู้นำซิมการ์ดมาส่ง และนายสุขเกษม(สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ผู้ติดต่อซื้อ ขาย พร้อมยึดของกลางซิมการ์ด 100 ซิมและเงินสดล่อซื้อ 25,000 บาท พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนาม ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” นำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.สอท.1 ดำเนินการตามต่อไป
พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจาก พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.สั่งการให้ บก.สอท.1 โดย พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.กฤช กัญชนะ ผกก.กก.2 บก.สอท.1 ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนปราบปราม เพื่อจับกุม กรณีมีการลักลอบซื้อ-ขายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนพร้อมใช้ “ซิมม้า” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ บช.สอท. จะได้ทำการสืบสวนขยายผลจับกุม และติดตามกรณีที่มีผู้กระทำความผิดลักษณะเช่นนี้ต่อไป