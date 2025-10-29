ตลาดนางเลิ้งสุดคึกคัก ปชช.แห่สแกนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส วันแรกพรึบ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ศูนย์อาหารตลาดนางเลิ้ง ประชาชนออกมาใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” วันแรกเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยคึกคัก ร้านค้าติดป้ายรับคนละครึ่งกันพร้อมหน้า มีตั้งแต่ร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู ไปจนร้านขนมหวาน ขนมปังปิ้ง ล้วนเข้าร่วมโรงการอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ “คนละครึ่งพลัส” จะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ ตั้งแต่วันนี้ (29 ตุลาคม 2568) เวลา 06.00-23.00 น. ผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ทั่วถึงและลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้ใช้สิทธิควรวางแผนการใช้จ่ายและตรวจสอบยอดเงินใน G Wallet ให้พร้อมก่อนเริ่มใช้งาน
โดยเมื่อได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสแล้ว สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568 โดยต้อง เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23.00 น. (หากไม่ใช้ภายในวันดังกล่าว สิทธิจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้สิทธิจ่ายผ่านแอพพ์ เป๋าตังกับร้านค้าและบริการที่ร่วมรายการ เช่น
- อาหารและเครื่องดื่ม รวมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่
- สินค้าทั่วไปและของใช้จำเป็น
- บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถโดยสาร เรือโดยสาร แท็กซี่ รถตู้ หรือจักรยานยนต์รับจ้าง
- บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม
สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการ
- สลากกินแบ่งรัฐบาล
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- บัตรกำนัล
- บัตรเงินสด
- บริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า