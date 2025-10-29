ผู้ช่วย ผบ.ตร.ร่วมพ่อเมืองสมุทรปราการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม “ฮาโลวีน–ลอยกระทง”

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ลานจอดรถ ศูนย์การค้าเมกา บางนา ต.บางแก้ว อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 2) เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทก่อนวันฮาโลวีน และวันลอยกระทง ประจำปี 2568 ของ ภ.จว.สมุทรปราการ
โดยมี พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอบางพลี พ.ต.อ.นิรันดร์ ปิตะกาศ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ศุภกร บูรณะภักดีตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 ผกก.หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สมุทรปราการ ผกก.ตม.จว.สมุทรปราการ ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ สว.กก.3 บก.ทท.1 นายกสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครตำรวจ เข้าร่วม
พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก.ภ.1 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ควบคุมงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าว ตำรวจภูธรภาค1 เปิดเผยว่าขอประชาสัมพันธ์ประชาชน หากพบเห็นหรือมีเบาะแสแหล่งก่ออาชญากรรม มั่วสุมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน หรือบริเวณใกล้เคียงที่พักของท่าน สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวผ่านช่องทางสายด่วน 191 หรือ สถานีตำรวจในพื้นที่
