กทม.ประชุมเตรียมพร้อมสนามหลวง จัดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ – อำนวยปชช.

รองปลัดกทม. ประชุมเตรียมจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ‘พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ – เตรียมพร้อมสนามหลวง อำนวยปชช.
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2568 โดย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องคำสั่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ 8/2568 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แจ้งประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงานการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ มีการพิจารณาเกี่ยวกับการดูแลอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ โดยแต่ละหน่วยงานได้รายงานถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการและรับผิดชอบให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสถานที่บริเวณสนามหลวง การอํานวยความสะดวกเรื่องการเดินทางของประชาชน การอํานวยความสะดวกด้านการจราจรและสถานที่จอดรถยนต์ การประสานส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นศูนย์รับบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของสำหรับประชาชน การจัดจิตอาสาดูแลประชาชน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน การดูแลด้านการแพทย์และการพยาบาล การติดตามสถานการณ์และการข่าว และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
รวมถึงให้แต่ละหน่วยงานมอบหมายผู้ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน ซึ่งคนที่ได้รับมอบหมายมานั้น ต้องสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้
สำหรับ วันนี้ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปเตรียมรายละเอียดงานที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม โดยให้นำมาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป