ดร.จอห์น ชี้ 4 สวนลาดกระบังโทรมหนัก โต๊ะหมดสภาพ ใช้มา 30 ปี เฮียล้าน ปิ๊งไอเดียสวนดาวคะนอง หนุนติดลิฟต์แก้ว แทงก์น้ำเก่า ดันท่องเที่ยว

ดร.จอห์น ชี้ 4 สวนสาธารณะลาดกระบังโทรมหนัก โต๊ะหมดสภาพ ใช้มา 3 ทศวรรษ ตะไคร่น้ำฝังลึก เฮียล้าน ปิ๊งไอเดีย ใช้แทงก์น้ำเก่าเพิ่มมูลค่า แนะติดลิฟต์แก้วสวนดาวคะนอง หนุนท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เข้าร่วมการประชุม สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2568โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย เป็นประธานฯ
นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา หรือ ดร.จอห์น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตลาดกระบัง ยื่นญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงสวนสาธารณะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร
นายสุรจิตต์ กล่าวว่า พื้นที่สวนสาธารณะที่ต้องการปรับปรุงมีทั้งหมด 4 สวนของเขตลาดกระบัง ได้แก่ สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (เคหะร่มเกล้า) , สวนร่มเกล้า 1, สวนพระนคร และสวนร่มเกล้า 2 โดยสภาพของสวน 60 พรรษา เคหะร่มเกล้านั้น พื้นทางเดินวิ่ง ลานกิจกรรม และสนามบาสเกตบอลชำรุด ที่ผ่านมาเคยมีประชาชนเข้าใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ซึ่งอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวด้วย รวมถึงพื้นกิจกรรมต่าง ๆ มีความทรุดเป็นร่องชัดเจน ส่วนห้องน้ำมีสภาพที่ดูไม่ได้
“ขอปรับปรุงพื้นทางเดินวิ่ง ลานกิจกรรม สนามบาส ปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งเครื่อง AED เนื่องจากผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจวาย การมีเครื่องมือนี้จะสามารถรองรับได้ทัน ติดตั้งบาร์โหนสแตนเลส (ของเดิมหาย) เพิ่มชุดโต๊ะนั่ง และเพิ่มจุดล้างมือ” นายสุรจิตต์ กล่าว
นายสุรจิตต์ เผยต่อถึงสวนสุขภาพร่มเกล้า 1 ว่า ที่เห็นชัดเจนคือพื้นทางเดินวิ่งของประชาชนชำรุดมาก ไม่มีไฟส่องสว่าง ทั้งที่สวนปิดเวลา 21.00 น.
“อยากให้ปรับปรุงพื้นทางเดินวิ่ง ติดตั้งไฟส่องสว่าง ปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งเครื่อง AED ติดตั้งเสียงตามสาย เพิ่มโต๊ะนั่ง และเพิ่มจุดล้างมือ” นายสุรจิตต์ เผย
จากนั้น นายสุรจิตต์ กล่าวถึงสวนสุขภาพร่มเกล้า 2 ว่า ชำรุดคล้ายกับทุกที่ คือพื้นทางเดินวิ่งชำรุด ห้องน้ำทำใหม่มีแต่ไม่เปิดให้ใช้ ไม่ทราบสาเหตุ ห้องน้ำเก่าเปิดใช้ได้แต่ไม่พร้อมใช้งาน
“อยากให้ปรับปรุงพื้นทางเดินวิ่ง ติดตั้งไฟส่องสว่าง เปิดใช้งานห้องน้ำใหม่ ปรับปรุงห้องน้ำเก่า ติดตั้งเครื่อง AED ติดตั้งเสียงตามสาย เพิ่มโต๊ะนั่ง เพิ่มจุดล้างมือ และปรับปรุงอุปกรณ์ออกกำลังกายภายนอก” นายสุรจิตต์ เผย
สำหรับสวนพระนคร นายสุรจิตต์ กล่าวว่า พื้นทางเดินและวิ่งมีปัญหาทุกสวน ตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ พื้นทางเดินวิ่งชำรุด โต๊ะนั่งเก่ามาก มีอายุ 30 ปีขึ้นไป หลังคาโดมกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครจัดงานวันเด็กทุกปี ฉนวนกันความร้อนหลุดรุ่ย พื้นยางชำรุดทุกจุด บ่อน้ำพุมีแต่ตะไคร่และตะกอน คาดว่าอยู่มาประมาณ 20 ปีขึ้นไป
“อยากให้ปรับปรุงพื้นทางเดินวิ่ง ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม ปรับปรุงห้องน้ำเดิม ติดตั้งเครื่อง AED ปรับปรุงโต๊ะนั่ง เพิ่มจุดล้างมือ ปรับปรุงหลังคาโดมกีฬา ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม ปรับปรุงพื้นยางโดมกีฬา ซ่อมแซมน้ำพุ และทำความสะอาดบ่อข้างโดมกีฬา ขอเป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหาร เข้าใจดีว่างบประมาณมีจำกัด และเขตลาดกระบังมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร ขอความกรุณาดำเนินการปรับปรุงให้อยู่ในงบประมาณปี 2570” นายสุรจิตต์ ทิ้งท้าย
ด้าน นายอำนาจ ปานเผือก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางแค กล่าวว่า ในเขตบางแคมีสวนบางแคภิรมย์ ที่ผู้ว่าฯ กทม. เคยไปตรวจเยี่ยมเมื่อ 2 ปีก่อน ปัจจุบันสวนบางแคภิรมย์งดกิจกรรมลอยกระทง พื้นที่ของสวนเป็นพื้นที่ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กทม. ได้เช่าและจัดทำสวนสาธารณะส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นตลาด ซึ่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เจริญหรือเป็นพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนได้เต็มที่นัก
“สวนบางแคภิรมย์ พื้นทางเดินวิ่งและทางจักรยานชำรุดทรุดโทรมมานานแล้ว ทั่วทั้งสวนสาธารณะมีสภาพไม่เหมาะกับการออกกำลังกาย มีประชาชนร้องเรียนมา 2 ปี ผู้ว่าฯ ก็ลงพื้นที่พร้อมทีมงานมาแล้ว แต่อยากให้เข้าไปปรับปรุง เพราะที่ผ่านมายังเหมือนเดิม”
“ขอฝากถึงฝ่ายบริหาร ช่วยหางบประมาณมาปรับปรุงให้สวนสาธารณะบางแคภิรมย์อยู่ในสภาพที่น่าออกกำลังกาย ใช้งานได้ดี และปลอดภัย เป็นสวนสาธารณะของ กทม. ที่น่าชื่นชมต่อไป” นายอำนาจ กล่าว
จากนั้น นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือ เฮียล้าน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง กล่าวว่า สวนดาวคะนองจอมทอง ที่มีแทงก์น้ำ รอบข้างทัศนียภาพไม่ดี เป็นที่ของ กทม. เอง มีการปรับปรุงสนามฟุตซอลแล้ว อยากให้พิจารณานำแทงก์น้ำมาพัฒนาเป็นแลนด์มาร์ก สวนนี้มีเนื้อที่เกือบ 2 ไร่ แทงก์น้ำแข็งแรงมาก หากรื้อจะใช้งบประมาณเกือบ 2 ล้าน
“แต่ถ้าแทงก์น้ำมีความแข็งแรงคงทน อาจติดตั้งลิฟต์แก้วขึ้นไปชมทัศนียภาพ จัดโซนร้านอาหารและถ่ายรูป จะเกิดประโยชน์สูงสุด และอาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้” นายสุทธิชัย กล่าว
ด้านนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รับดำเนินการทุกสวนที่แจ้งมา