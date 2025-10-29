ประยุทธ อธิบดีอัยการภ.4 เรียกประชุมผู้บริหารอัยการ 12 จว.อีสานตอนบนจี้สางคดีค้าง

ประยุทธ อธิบดีอัยการภ.4 เรียกประชุมผู้บริหารอัยการอีสานตอนบน 12 จังหวัด สางคดีค้าง ขับเคลื่อนตามนโยบาย อสส.ตั้งชุดติดตามตามประเมินผล
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่สำนักงานอัยการภาค 4 จังหวัดขอนเเก่น นายประยุทธ เพชรคุณ อธิบดีอัยการภาค4 เรียกประชุมอัยการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน ในพื้นที่ภาค4 เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนภารกิจองค์กร และแปลง นโยบายของ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ
ด้วยการทำงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเพื่อประชาชน( Justice for people )
นายประยุทธ เพชรคุณ อธิบดีอัยการภาค4 เปิดเผยว่า ให้พนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีทุกสำนักงานเร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดสำนวนค้าง เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมจะได้เป็นไปด้วยความโปร่งใสรวดเร็วเน้นการใส่ใจประชาชน โดยเน้นย้ำ ให้ทุกคนทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกสำนักงาน
นายประยุทธกล่าวต่อว่า หลังจากที่ได้มอบนโยบายให้กับอัยการจังหวัดทุกสำนักงานไปขับเคลื่อนแล้ว ในส่วนการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลนั้น สำนักงานอัยการภาค 4 ซึ่งมีรองอธิบดีอัยการภาครวม3ท่าน ตนได้มีคำสั่งตั้งทีมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของสูงสุด
โดยเฉพาะการบริหารจัดการสำนวนค้าง ได้มีการออกคำสั่งของสำนักงานการภาค 4 แต่งตั้งชุดติดตามประเมินผลออกเป็น3 ชุด แต่ละชุดมีรองอธิบดีเป็น หัวหน้าทีมโดยมีอัยการพิเศษฝ่ายและอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็น คณะทำงาน แต่ละชุด ให้รับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัด
นอกจากนี้ได้มีการออกคำสั่งตั้งคณะทำงาน ชุดใหญ่จะเป็นการบริหารภาพรวมทั้ง 12 จังหวัดโดย มีอธิบดีเป็นหัวหน้าทีม คณะทำงานจะเข้าไปดูแลแก้ไขพร้อมช่วยเหลือจังหวัดที่มีปัญหาในการขับเคลื่อนภารกิจ ให้ เกิดประสิทธิภาพและ เป็นไปตามเป้าหมายเชื่อว่าแนวทางนี้จะทำให้การขับเคลื่อนตามนโยบายเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลในเวลารวดเร็วและ มีความ ยั่งยืน อย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสำนักงานอัยการการภาค4 ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคอีสานตอนบนรวม 12 จังหวัด มีสำนักงานในการทั้งหมด 43 สำนักงาน มีบุคลากรเป็นพนักงานอัยการทั้งหมด 344 คนข้าราชการธุรการ 733 คนรวมบุคลากรที่ขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ 1,077 คน แต่ละปีมีคดีต้องรับผิดชอบประมาณมีปริมาณคดีประมาณ88,000 -90,000คดี