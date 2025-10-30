BASE Playhouse จัด OPEN HOUSE 2026: BEING HUMAN ชี้ความเป็นมนุษย์ คือ ซุปเปอร์พาวเวอร์ในยุค AI
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม BASE Playhouse ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ในองค์กร จัดงาน OPEN HOUSE 2026 : BEING HUMAN เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดวิสัยทัศน์องค์กรและอัพเดตแนวโน้มการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานในปี 2026 ที่เน้นความเป็นมนุษย์ เป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตในยุค AI Transformation พร้อมได้เปิดตัวโปรแกรมและเครื่องมือใหม่สำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวทันอนาคต ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ที่เน้นเรื่องความเป็นมนุษย์และทักษะของมนุษย์เกมจำลองสถานการณ์และเกมฝึกการปฏิบัติจริงเพื่อแสดงทักษะและศักยภาพของพนักงาน รวมไปถึงเครื่องมือการวัดประเมินอย่างครอบคลุมสำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวทันอนาคต
นายเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ CEO & Co-Founder of BASE Playhouse กล่าวว่า ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากในโลกการทำงาน ทักษะความเป็นมนุษย์ (Human Skills) กลับยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เราเชื่อว่า “ความเป็นมนุษย์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้” ประกอบด้วย 3 มิติหลัก คือ เก่งงาน เก่งคน และพร้อมชน ซึ่ง BASE Playhouse ได้ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม
นายเมธวิน กล่าวต่อว่า BASE Playhouse จึงไม่ใช่แค่บริษัทรับจัดฝึกอบรมทั่วไป แต่เราคือ Learning Experience Designer มืออาชีพ ที่รวมความเชี่ยวชาญ 4 มิติเข้าด้วยกัน ได้แก่ การเป็น Learning Partner & Consultant ที่ให้คำปรึกษาในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามโจทย์เฉพาะของแต่ละองค์กร, การเป็น Game & Simulation Designer ที่มีทีมออกแบบและสร้างเกมทำงานร่วมกับ Learning Designer เพื่อออกแบบกลไกเกมที่ทั้งสนุกและสร้างทักษะให้เกิดขึ้นจริง, และที่สำคัญคือ เราสร้าง Learning Experience ที่สามารถวัดผลได้จริง เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าการลงทุนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและผลงานจริง เราจึงสามารถพัฒนาหลักสูตรที่ดีต่อทั้งผู้เรียนและองค์กรได้อย่างแท้จริง
นายภีศเดช เพชรน้อย Co-founder of BASE Playhouse กล่าวเสริมว่า วิวัฒนาการของ Gen AI ได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนในปัจจุบัน และมีบางบทบาทในองค์กรที่อาจถูก AI แทนที่ได้ แต่อนาคตคือการที่มนุษย์กับ AI อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ดังนั้นความเป็นมนุษย์จึงกลายเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ของเรา งาน OPEN HOUSE ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและทำความเข้าใจกับเทรนด์สำคัญนี้ก่อนใคร
ไฮไลต์ภายในงาน OPEN HOUSE 2026:BEING HUMAN ครั้งนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
– Evolution of Gen AI และ The Trends of the Future 2026 ‘Being Human เจาะลึกวิวัฒนาการของ Gen AI ที่เข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงาน พร้อมตอกย้ำความสำคัญของ Human Skills ที่จะยิ่งทวีค่ามากขึ้น เพราะอนาคตคือการที่มนุษย์กับ AI อยู่ร่วมกัน
– การยกระดับความเก่งของมนุษย์ ทั้ง 3 แกน ได้แก่ Higher Cognition (ความเก่งในการคิดซับซ้อนและแก้ปัญหาตรงจุด), Social Cognition (เก่งอ่านคน เก่งเชื่อมคน เก่งขับเคลื่อนทีม) และ Self Cognition รู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมชนพร้อมลุยได้ในระยะยาว โดยเมื่อประกอบกับการทำงานร่วมกับ AI จะช่วยยกระดับทักษะของมนุษย์ในปี 2026 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– The Era of Visible Learning การเรียนรู้ยุคใหม่ที่มองเห็นผลลัพธ์ได้จริง นำเสนอแนวคิด “Visible Learning” ที่ช่วยให้องค์กรวัดผลและเข้าใจผลลัพธ์ของการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่ Satisfaction Score แต่วัดขึ้นไปถึงระดับ Competency และ Engagement ที่เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง
-SEEN Assessment ระบบประเมินเพื่อการบริหารบุคลากรยุคใหม่ เปิดมุมมองการใช้ SEEN Assessment เพื่อยกระดับการบริหารบุคลากรในหลายมิติ ทั้งการสรรหา (Recruitment), การพัฒนา (L&D), การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture Engagement) และการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ (Gap Analysis)
– The ROI of a Good Learning Design นำเสนอแนวทางการสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายและวัดผลได้จริง ผ่านการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้แบบ High Impact Less Time ที่สามารถย่นระยะเวลาการฝึกอบรมและสร้างผลลัพธ์ให้องค์กรได้เร็วขึ้น
– InnerTalent เทรนด์ใหม่ที่ไม่มีทางตกเทรนด์ เน้นบทบาทของ Talent ในยุค AI และความสำคัญของ “ความเป็นมนุษย์” ที่จะยิ่งทวีค่ามากขึ้น พร้อมแนะนำโมเดล InnerTalent? และ H.I.P.S. Cycle และเครื่องมือทดสอบ-จำลอง (InnerTalent Test & Simulation) ที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจศักยภาพคนในมิติลึกยิ่งขึ้น
– Into 2026 and Beyond ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้ในปี 2026 เปิดตัว “HR Roadmap 2026” พร้อมโปรแกรมใหม่ เช่น โปรแกรมการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ที่เน้นเรื่องความเป็นมนุษย์ และทักษะของมนุษย์ เกมจำลองสถานการณ์ และเกมฝึกการปฏิบัติจริง เพื่อแสดงทักษะและศักยภาพของพนักงาน รวมไปถึงเครื่องมือการวัดประเมินอย่างครอบคลุมสำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวทันอนาคต
ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop Game สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ผู้เข้าร่วมได้ทดลองเล่นจริงแบบจัดเต็ม อาทิ Corporate Murder เกมจำลองสถานการณ์สืบสวนคดีฆาตกรรมเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และ C.A.V.E. Leadership & Talent Assessment Simulation เกมจำลองสถานการณ์ภาวะกดดันเพื่อทดสอบคุณสมบัติการเป็น Talent ที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังได้เปิดตัว E-Book “2026 HR Trend Report for Learning & Development” และของที่ระลึกสุดพิเศษ พร้อมช่วงพักผ่อนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นกันเอง เพื่อให้ได้สัมผัส “Being Human” ในแบบฉบับของ BASE Playhouse อย่างแท้จริง