สภากทม. ไฟเขียวขยายเวลา 5 โครงการก่อสร้างใหญ่ ส.ก.สงสัยทำไมล่าช้า? ผอ.โยธาลุกแจง

สภา กทม. เห็นชอบขยายเวลาโครงการก่อสร้าง 5 โครงการขนาดใหญ่
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2568 โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานฯ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพัน โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางและอาคารสำนักการแพทย์ โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 70 วังทองหลาง
ด้าน นางสาว ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการโยธาได้รับอนุมัติดำเนินการ 5 โครงการดังนี้
1. โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางและอาคารสำนักการแพทย์ ระยะเวลา ดำเนินการ 6 ปี (2566-2571) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,600 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม 2568 และ สิ้นสุดสัญญาเดือนพฤษภาคม 2573 จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น 8 ปี (2566-2573)
2. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568-2569) ระยะเวลาก่อสร้าง 420 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม 2568 และสิ้นสุดสัญญาเดือนมกราคม 2570 จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น 3 ปี (2568-2570)
3. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568-2569) ระยะเวลาก่อสร้าง 390 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม 2568 และสิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม 2569 จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น 3 ปี (2568-2570)
4. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568-2569) ระยะเวลาก่อสร้าง 390 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม 2568 และสิ้นสุดสัญญา เดือนธันวาคม 2569 จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น 3 ปี (2568-2570)
5. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 70 วังทองหลาง ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568-2569) ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม 2568 และสิ้นสุดสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2569 จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น 3 ปี (2568-2570)
ทั้งนี้ กทม. ประสบปัญหาในการดำเนินการรายการผูกพันโครงการต่าง ๆ ของสำนักการโยธา จำนวน 5 โครงการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการจนได้ผู้รับจ้างแล้ว ปัจจุบันไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้เนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จเกินกว่าระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ตามที่สภา กทม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว
นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจอมทอง อภิปรายว่า แต่ละโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดคือการก่อสร้างโรงพยาบาลกลาง กว่าจะถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นช้ามาก สำนักการโยธาก็ออกแบบโครงสร้างล่าช้า กทม.ควรมีการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น
นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ส.ก.เขตมีนบุรี ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารที่ฝ่ายบริหารส่งให้สภากทม.พิจารณานั้น มีเนื้อหาไม่ครบถ้วน ต้องระบุรายละเอียดด้วยเช่น ไม่ได้รับงบประมาณเพราะเหตุใด แล้วทำไมบางโครงการถึงใช้งบกลางได้
ขณะที่นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการการโยธา กทม. ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางและอาคารสำนักการแพทย์ ล่าช้าเพราะเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง 21 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 4 ชั้น และการก่อสร้างโรงพยาบาลต้องมีการวางระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของแพทย์ พญาบาล รวมถึงการจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ต้องรอบครอบในการดำเนินการ ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
ส่วนโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนองและสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค สาเหตุการล่าช้าเพราะต้องออกแบบใหม่เพื่อให้เป็นสถานีต้นแบบของกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้เป็นสถานีดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ล่าช้าด้านเอกสาร
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ สาเหตุล่าช้าเพราะต้องออกแบบปรับปรุงพื้นที่จอดรถและทางเท้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและบริการประชาชน
และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 70 วังทองหลาง เนื่องจากที่ดินเป็นของสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยสำนักอนามัยกำลังทำสัญญาเช่ากับสำนักงานพระคลังข้างที่ ประกอบกับกรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เช่นเดียวกัน
จากนั้นนายสุทธิชัย ส.ก.เขตจอมทอง กล่าวว่า การออกแบบของสำนักการโยธานั้นล่าช้า บางครั้งแบบที่ออกมามีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งทำให้ผู้รับจ้างขาดทุนในการรับงานของ กทม. ชี้ให้เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงในส่วนนี้ต้องกำกับดูแลสำนักการออกแบบให้เข้มงวด อีกทั้งยังมีการปิดกั้นไม่ให้เอกชนที่เคยสร้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษร่วมประมูล กำหนดให้ต้องเป็นบริษัทที่เคยสร้างโครงการของ กทม. เท่านั้น ต้องปรับ TOR ให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้รับประโยชน์สูงสุด
หลังจากนั้นสภา กทม. ลงมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง 5 โครงการ