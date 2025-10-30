ขยายเวลา 3 โครงการระบบระบายน้ำ วิรัช โวย ปิดประตู ‘คลองมอญ’ ทำน้ำเน่า กทม.แจงต้องซ่อม คาดจบ 31 ต.ค.

ส.ก.รุมถก โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ สร้างเขื่อนคลองชวดบางจาก ล่าช้า ก่อนลงมติขยายเวลา 3 โครงการ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2568 โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานฯ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพัน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนลาดกระบัง บริเวณแยกกิ่งแก้ว ตอนลงคลองประเวศบุรีรมย์ โครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่และโครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองชวดบางจาก จากบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัยถึงประตูระบายน้ำคลองชวดบางจาก
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการระบายน้ำได้รับอนุมัติดำเนินการ 3 โครงการดังนี้
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนลาดกระบัง บริเวณแยกกิ่งแก้ว ตอนลงคลอง ประเวศบุรีรมย์ มีระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม 2568 และสิ้นสุดสัญญา เดือนธันวาคม 2569 จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการจากเดิม 2 ปี (2568 – 2569) เป็น 3 ปี (2568 – 2570)
2. โครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ มีระยะเวลาการดำเนินการ 720 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม 2568 และสิ้นสุดสัญญาเดือน พฤศจิกายน 2570 จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการจากเดิม 3 ปี (2568 – 2570) เป็น 4 ปี (2568 – 2571)
3. โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองชวดบางจาก จากบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถึงประตูระบายน้ำคลองชวดบางจาก มีระยะเวลาก่อสร้าง 420 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2568 และสิ้นสุดสัญญาเดือนมกราคม 2570 จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการ จากเดิม 2 ปี (2568 – 2569) เป็น 3 ปี (2568 – 2570)
ทั้งนี้ กทม. มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจำนวน 3 โครงการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการจนได้ผู้รับจ้างแล้ว ปัจจุบันไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้เนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จเกินกว่าระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ตามที่สภา กทม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว
ด้านนายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ ได้อภิปรายถึงโครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ ว่า ปัจจุบันบริเวณคลองมอญมีการปิดประตูระบายน้ำโดยไม่ได้มีการประกาศให้ประชาชนรับทราบ ทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ อีกทั้งยังทำให้น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นกระทบการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จึงขอให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดโครงการประตูระบายน้ำปากคลองมอญ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบความคืบหน้าด้วย
ประเด็นดังกล่าว นายศุภมิตร ลายทอง รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนลาดกระบัง บริเวณแยกกิ่งแก้ว ตอนลงคลอง ประเวศบุรีรมย์ เดิม ประกวดราคาแล้วแต่ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ และปัจจุบันได้เปิดประกวดราคาจนได้ผู้รับจ้างแล้ว
ส่วนโครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ ล่าช้าเนื่องจากต้องรอการประเมินราคาสายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดราคากลาง ประกวดราคาจนได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองชวดบางจาก จากบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัยถึงประตูระบายน้ำคลองชวดบางจาก ได้เปิดประกวดราคาแล้ว 2 ครั้ง ไม่มีผู้มาประกวดราคา จึงได้ใช้วิธีการคัดเลือกผู้รับจ้าง
ด้านประตูระบายน้ำคลองมอญอยู่ระหว่างการปรับปรุง ในส่วนของน้ำเน่าเสียนั้นเกิดจากต้องพร่องน้ำฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ และการเปิดประตูให้เรือท่องเที่ยวสัญจร ซึ่งต้องคำนึงถึงระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย ปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในสภาวะน้ำหนุนสูงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับระดับน้ำให้เท่ากัน และคาดว่าจะดำเนินการซ่อมประตูระบายน้ำเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. นี้
จากนั้นนายสุทธิชัย กล่าวต่อว่า กทม. ต้องมีมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน บางโครงการมีผู้ประมูลรายเดียวกลับยกเลิกและเปิดประมูลใหม่ทำให้โครงการยิ่งล่าช้า แต่ในบางโครงการมีผู้ประมูลรายเดียวกลับได้ผู้รับจ้าง
หลังจากนั้นสภา กทม. ลงมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ