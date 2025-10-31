บอมบ์ ป้อมตำรวจ แรงระเบิด ทำอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า รถยนต์ ชาวบ้านได้รับความเสียหายหนัก

คนร้ายนำ จยย.บอมบ์วางระเบิดป้อมตำรวจ โชคดีไร้คนเจ็บ แรงระเบิดทำให้อาคารของป้อม บ้านเรือน ร้านค้า รถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
ปัตตานี –เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม พ.ต.อ.ต่อลาภ เล็งฮะ ผกก.สภ.มายอ จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งมีเหตุระเบิดบริเวณแยกชลประทานข้างป้อมตำรวจยุทธศาสตร์ปาลัส ม.5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี
จึงนำกำลังเข้าไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบว่าจุดระเบิดอยู่ด้านข้างของป้อมตำรวจประมาณ 30 เมตร และพบว่าแรงระเบิดทำให้อาคารป้อมได้รับความเสียหาย นอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้อาคารบ้านเรือน ร้านค้า และรถยนต์ของประชาชนที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด หลังเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ปิดกั้นพื้นที เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าที่เกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัย ก่อนจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบระบิดที่คนร้ายมาก่อเหตุในครั้งนี้ เป็นรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิด
จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าคนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดนำมาจอดไว้ด้านข้างของป้อมตำรวจ ก่อนที่จะมีคนร้ายอีกคนขับขี่รถจักรยานยนต์มารับตัวคนร้ายที่นำรถมาจอด ก่อนจะหลบหนีไป หลังจากนั้นไม่นานรถจักรยานยนต์ทีประกอบระเบิดก็เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น
ทำให้ประชาชนที่กำลังใช้รถใช้ถนนต่างต้องรีบจอดรถและหาที่ปลอดภัยทันที่ แรงระเบิดทำให้อาคารป้อมบ้านเรือน ร้านค้า และรถยนต์ของประชาชนที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวคนร้ายจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบและตามเส้นทางต่าง ๆ ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุและใช้เส้นทางในการหลบหนี โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยภาพวงจรปิดขณะที่รถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดของคนร้ายระเบิดขึ้นทำให้เกิดเสียงดังสนั่นและเกิดเพลิงลุกไหม้ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการเบรกรถกะทันหัน และหาที่ปลอดภัย นอกจากนี้ภาพวงจรปิดอีก 1 จุด สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนซ้อน มีลักษณะต้องสงสัย ก่อนเกิดระเบิดไม่นาน ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและติดตามมาสอบสวนต่อไป ส่วนสาเหตุเชื่อว่าคนร้ายมุ่งเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถาการณ์ความไม่สงบในพื้นที่